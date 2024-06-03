Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, "Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyum görevlendirmesi geri çekilmelidir" dedi.

03.06.2024 14:25  Güncelleme: 14:37
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış, sabah saatlerinde Van'da gözaltına alınmıştı. Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Kamuoyunda infial yaratan gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel " Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyum atanmış olmasını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAYYUM ANLAYIŞININ KARŞISINDAYIZ"

"Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır" diyen Özel, "Kayyum görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyum anlayışının karşısındayız!" dedi.

Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
Özgür Özel\'den Hakkari Belediyesi\'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mustafa Obruk: Mesela Adam dağa silah taşısa da mı halkın iradesi deyip göz yumalım 66 11 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: AKP kaybettiği illere karşı garezi oluyor. Bilinen bişey. 15 60 Yanıtla
  • Wolf_man666 null: Yaşasın TÜRK milleti ve DEVLETI 36 13 Yanıtla
  • Bekir Şal: Ne iradesi ne halkı 29 14 Yanıtla
  • Ibrahim Ucan: Türk milletine düşmanlık etmiş birinin yeri hapis bile değil toprağın altıdır.. Bir kere de doğrunun yanında olun 26 10 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Adamlar vergi vermiyor devletin malini pkk ya goturuyor. Sonra gelip askerlerimizi sehit ediyor bunda halkin iradesi sorgulanir mi? 25 10 Yanıtla
  • ömer duman: özgür senin niye hizmet ettiğini biliyoruz onun için boş yapma 19 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Herkes ekmeğine baksın devlet işini bilir 17 10 Yanıtla
  • Murat Avci: Sayın bakanım, bu işler bırakın bu ülkede Cumhurbaşkanı olmak istiyorsanız, bu ülke için çalışın.. teröre yakın insanlara destek vermeyin. sizde biliyorsunuz.. 10 8 Yanıtla
  • Hakan Arslan: Ne Mutlu Türk'üm Diyene???????????? 9 3 Yanıtla
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