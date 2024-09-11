Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık

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Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın katıldığı programda kullandığı ''Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma'' ifadelere tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı'' dedi.

11.09.2024 19:30  Güncelleme: 19:48
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AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, eğitimin amacının bilgi olmadığını söyledi. Akar, "Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma." ifadelerini kullandı. Akar'ın tepki çeken sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Hulusi Akar'a tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı" ifadelerini kullandı. Özel şöyle devam etti: Hulusi Akar'a da bakınca… Kazı kazan var ya, kazı kazan. Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar taaa ilk göreve geldiği, ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir Siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimi ile 'Su akar, Hulusi Akar'. Ve en sonunda darbe başarılı olsa başa geçecek kişi, başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye'nin talihsizliğidir. Onun için söyleyecek bir başka sözüm yok benim. Ben ona diyeceklerimi yüzüne Meclis Genel Kurulu'nda söyledim zaten.

"EĞİTİMİN AMACI ALLAH KORKUSU VE KULDAN UTANMA"

Hulusi Akar o programda şu ifadeleri kullanmıştı: Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı, vatan sevgisini ve millet sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin bu çocuktan korkmayın.

Özgür Özel\'den Hulusi Akar\'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ekrem Dorum: DÜNYA DEĞİŞİR CHP DEĞİSMEZ 128 48 Yanıtla
  • Mustafa Cu: Tek yanlış kelimesi yok Hulusi Akar’ ın. 113 56 Yanıtla
  • Mehmet Aztekin: Hulusi beyin söylediği doğru ki 67 28 Yanıtla
  • Mehmet Saraç: Bunların Türk milletinin dini ve milli değerlerini Irma anlayacaklarını da sanmıyorum 51 18 Yanıtla
  • Sami Göksu: dayın özel hulusi paşam tendürekde gabarda ikizcede aktütünde beslerde avaşınde hakukda Zirvede dediki kökünü kazıyoruz kazıdık bu sözlerin sayın paşama ait senin diline yakışmıyor ne demek istediğimi anladınız 33 23 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: kazı kazan boşmu çıktı 24 14 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Hulusi akar ın söylemleri yanlış yanlışı şu yapılan yorumlar zaten gösteriyor bilgisizlik eğitimsizliğin ta kendisidir. Hiç kimse size Allah dan korkmayın yada korkun demiyor.. Eğitim her yaşta şart ülkede neler oluyor küçücük çocuklar öldürülüyor istismar ediliyor. Eşinden şiddet gördüğü için ayrılmak isteyen kadınlar öldürülüyor daha bir çok örnek verebilirim eğitimsizliğin sebeblerine.. Sizde burada yorum yaparken her zaman ki gibi sadece din olarak bakıyorsunuz olaya okuduğunuz ayetleri hadisleri bi zahmet anlayarak okuyun ki bi işe yarasın yoksa sırf okumak için okumayın. 16 10 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN: Kendı öylemı okumuş 9 15 Yanıtla
  • Öner Çelik: Neden Allah korkusu da Allah sevgisi değil? Korku ile çocuk mu büyütülür? Allah sevgisi olan insan zaten doğruyu yanlışı ayırt edebilir. Bırakın bu korku edebiyatını da Allah sevgisi ve Peygamber ahlakı ile yetiştirelim çocuklarımızı dese anlarım ama art niyet var söylemlerinde... 14 5 Yanıtla
  • Cengiz null: Her şey sizin elinizde 5 8 Yanıtla
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