Özgür Özel\'den İYİ Parti\'ye \'\'bildiri\'\' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündemi değerlendiren Özel, 9 şehidin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilere gönderdiği bildiriyi eleştirdi. Özel, "Bu kez Saadet, Gelecek, Deva, Demokrat partiler imzalamadı ve kendi bildirgelerini sunuyorlar. AK Parti, MHP, İYİ Parti birlikte imza atıyorlar. Cumhuriyetçi olduklarına hiç şüphe duymadığımız geçmişte birlikte olduğumuz, AK Parti ve MHP'yi eleştiren İYİ Parti'nin bunlardan ayrılıp teröre karşı kendi bildirisini imzalamasını istiyoruz. Aksi takdirde üzüleceğiz." dedi.

"1 AYDA 23 EVLADIMIZ ŞEHİT OLDU"

Özel'in açıklamalarından satır başları: "Zor ve ağır günlerden geçiyoruz. Üst üste aldığımız şehit haberleriyle bir acı yüreğimizi yakarken, aynı üs bölgesinden yeni bir şehit haberleri aldık. Biz evlerimizde rahatça uyurken bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda ettiler. Bir ayda 23 evladımız aynı bölgede şehit oldu. Aynı ezberi tekrarlayanlar, aynı ezberi tekrar etmeye bizleri de peşlerine takmaya ve hesap sormamaya davet ettiler.

"ONLAR KINADI BİZ PKK'YI LANETLEDİK"

Ekonomi kötü ise eleştirirsiniz, iç işlerinde aksaklık vardır eleştirirsiniz ama birileri bir kararı verir tartışmayın der ama oradan sürekli şehit haberi gelir. Evlatlarımız kanı yerde kalmayacak derler ama evlatlarımız kanının üzerine yeni kan akar. Biz konuşuyoruz çünkü evlatlarımızın kanı akmayacak.

Geçici üs bölgesini koruyabileceksek orada kalınmalı, korunamayacaksa ona göre askeri karar gereği yapılır. Bir eksik varsa gidereceksiniz ki bir daha acı haberi almayalım. Dediler ki biz Meclis'e gelip bilgi vermeyiz. Kendi bildirimizi yayınladık. Onlar kınadı, biz PKK'yı lanetledik. Onlardan çok daha sert tepki gösterdik. Onlar için doğruları savunmanın kıymeti yok onların iktidarını sarsmamanın önemi var. PKK dediğimiz halde PKK demedi dediler. Bizleri protesto etmeye kalktılar. Onların sorumluluğunu paylaşmadık. Maalesef cuma akşamı 9 eve daha ateş düştü.

"İYİ PARTİ KENDİ BİLDİRİSİNİ İMZALAMALI"

Sonra çıkmışlar yine bir kez daha kınama yayınlayalım. Bugün Meclis başkanı yine bir bildirge kaleme almış yine bütün partilere yollamış. İmzalayanlar var. Bu kez Saadet, Gelecek, Deva, Demokrat partiler imzalamadı ve kendi bildirgelerini sunuyorlar. AK Parti, MHP, İYİ Parti birlikte imza atıyorlar. Sahada üyelerinin Cumhuriyetçi olduklarına hiç şüphe duymadığımız geçmişte birlikte olduğumuz, AK Parti ve MHP'yi eleştiren İYİ Parti'nin bunlardan ayrılıp teröre karşı kendi bildirisini imzalamasını istiyoruz. Aksi takdirde üzüleceğiz. Biz kendimizi biliyor muyuz, biz Atatürk'ün partisi olduğumuzu, milliyetçi olduğumuzu biliyor muyuz, biz kendimize güveniyoruz kim ne yaparsa yapsın.

"TAYYİP BEYİN PEŞİNE TAKILMADIK"

Sen durduğun yerde dur, Atatürk'ün peşinde dur zaman yine seni haklı çıkaracak. Tayyip beyin peşine takılmadık, hata mı yaptık? Yine biz başaracağız. AK Parti devletin genleriyle oynadılar. Şimdi devletin başı, bulunduğu makam öyle ve yürütmenin başı, bir terör saldırısı olmuş kime telefon açmış kime açmamış onunla ilgili tartışma yürüyor.

Siz iktidar olarak verilen sorumluluğunu yerine getirirseniz, biz gereğini yaparız. Ama biz bilgi ver dediğimizde, kim oluyor derseniz, bizim taleplerimizi ötekileştirirseniz, bazı liderleri arayıp bazı liderleri aramazsanız, siz her şey olmuşsunuzdur ama devlet adamı olamamışsınızdır. Bazı telefonların gelmemesi gelmesinden daha kötüdür. Gelmemesinden gurur duyuyorum. Bütün oy veren seçmenlere saygı duyarak telefon ediyor, geleceği tahayyül etmek için telefon ediyor. Onun gelecekle ilgili tasarrufunda olmamak CHP için bir onurdur.

PENÇE HAREKATI İLE İLGİLİ SORULAR YÖNELTTİ

CHP grubu olarak şu soruları bir kez daha bilgilendirmeden 1 saat önce tekrar etmek isterim:

Pençe Kilit ile ilgili zafiyet var mıdır?

Üs koşulları gerekli korumaya sahip olmadığı için mi saldırılar önlenemiyor?

İlave tedbirler alıyor musunuz? G

özetleme ve keşif yeterli midir? Yeterli değilse neden yeterli değildir?

Acil sağlık müdahalesi yeterli midir?

GATA'nın, askeri hastanelerin kapatılması, altın saatte kurtarılacak birçok Mehmetçiğin ölümüne sebebiyet vermekte midir?

21 aydır Pençe Kilit Harekatı'nda sonuca neden ulaşılamamıştır?

Askerlerimizin moral ve motivasyonunun ne durumda olduğunu takip edeceğiz. Bu sorular Mehmetçiklerin ailelerinin en çok merak ettiği sorulardır. Bu sorular şanla taşıdıkları üniformadan ayrılmış emekli komutanların soruları, yapıcı eleştirileridir."