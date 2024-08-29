Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İzmir'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan davayla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız? Önce, bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan!" dedi.

Özgür Özel açıklamasında şunları kaydetti:

"BU SUÇ DUYURUSU KENDİ AYIPLARINI ÖRTMEK İÇİN BİR KURGU"

Dün öğrendik ki önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na üç üç buçuk yıl hapis ve siyasetten men cezası talep eden bir iddianame hazırlanmış ve kendisini birileri yargılamak istiyorlar. Kemal Bey'e karşı yapılan bu suç duyurusu MHP'nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin ve gündemden düşmüş olmanın milletin gönlünden gözünden düşmüş olmanın suç örgütleriyle anılıyor olmanın kendi evlatlarının kanını Ankara'da sokak ortasında bırakmış olmanın ayıbını örtmek için yapmış oldukları ve gönderdikleri yerde de atanmalarına vesile oldukları birtakım silahşorları tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden ortaya koydukları bir kurgudur. Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez. Kendi evlatlarının, kendi atadıkları ülkü ocakları başkanının Ankara'nın ortasında uyuşturucu çetelerinden devşirilmiş tetikçiler tarafından öldürülmüş olmasının da, o cinayet duyurulduğu andan itibaren MHP'den bir taziye tweet'i bir tepki tweet'i bir cenazeye katılıp hadi her şeyi bıraktım geride kalan kız çocuklarına sahip çıkma, başını okşama yapamayacak sorumluluğu örtmez, örtmeyecek.

"ÖNCE CESEDİMİ ÇİĞNEMENİZ LAZIM"

O yüzden Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız? Önce bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan! Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa, o sanık sandalyesinde gidip de orada oturur mu, bence oturmamalı, hiçbirinin hakkı yok, onun oturması gereken yere ben oturacağım. Hepsi haddini bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi genel başkanını korkuttunuz da hangi genel başkanını sindirdiniz de bir önceki genel başkanını sindireceksiniz.