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Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık - Son Dakika
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Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesi tepkilere neden oldu. Vatandaşlar Hatay'ın depremde yerle bir olmasına dikkat çekerken CHP lideri Özgür Özel "Kırsaldan acayip oy alıyor. Alternatif bulamadık. Çok uğraştık, dört kez ölçtük. Her seferinde CHP'nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor." dedi.

12.01.2024 - 09:10,  Güncelleme: 09:30
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Hatay'da vereceğimiz karar tarihi olacak" sözlerinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da yeniden Savaş'ın aday gösterilmesi tepki çekerken CHP lideri Özgür Özel tepkilere yanıt verdi.

YENİDEN ADAY OLMASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

CHP'nin 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi tepkilere neden oldu. Onlarca kullanıcı, yıkımlarda sorumluluğu olabileceği nedeniyle Savaş'ın aday gösterilmesinin yanlış olduğunu savundu.

"SAVAŞ'IN GERİ ÇEKİLME DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tepkilerin ardından CHP'den yapılan açıklamada "Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız partimizin yetkili organları gerekli incelemeleri yaptıktan sonra aday olarak açıklanmıştı. Lütfü Savaş'ın geri çekilme durumu söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların sarılması konusunda CHP Büyükşehir Belediye Başkanımız (Lütfü Savaş) gereken her türlü fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir." denildi.

Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
Özgür Özel - Lütfü Savaş

ÖZEL: ALTERNATİF BULAMADIK

Tepkilerin ardından sessizliğini Sözcü'den İsmail Saymaz'a bozan Özgür Özel, Savaş'la ilgili eleştirilere yanıt verdi. Kentte 4 kere anket yaptırdıklarını belirten Özel, "Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Çok uğraştık, dört kez ölçtük." dedi.

"ANKETLERDE CHP'NİN EN ÇOK OY ALAN ADAYI O OLDU"

Özel'e, "Deprem sonrası Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız. Tarihi bir karar vereceğiz" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. CHP lideri bunun üzerine şu ifadeleri kullandı:

"O yayın yapıldığı sırada 'Ben Hatay'ın mesajını doğru alacağız, vatandaşa rağmen yapmayacağız' demiştim. Anket yaptık o yüzden. Ankette farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP'nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor."

Özgür Özel\'den, Lütfü Savaş\'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
YORUMLAR (5)
  • Yusuf Gümüşsoy: Ben CHP'li değilim hatay depreminde aile yakınlarını kaybetmiş birisi olarak bu adamın yeniden aday gösterilmesi tüm depremzedelere ihanettir.CHP kendine yakışanı yapmış herzamanki gibi. Yanıtla 50 17
  • Kadir Kartav: Atasözü: cehalet geçer ama eşşeklik baki kalır. Haritadan silinmiş bir şehrin belediye başkanını tekrar aday göstermek terbiyesizlik hadsizlik ukalalik ve milletin acısıyla dalga gecmektir. Yanıtla 9 7
  • Selim Kayisi: Yusuf Bey gerçekten art niyetsiz ve bilmediğimden soruyorum. Acaba deprem sonrası Hatay belediye başkanı iyi işler yapamadı mı ? 1 1
  • Hamit Gündoğdu: Koskoca Hatay'da bir aday bulamamak çok garip... Esasen oturduğu yerden ahkam kesmek gibi bir cevap olmuş. Seçim sonunda AKP'nin yaşayacağı şaşkınlığa CHP'de ortak olacak gibi... Yanıtla 0 0
  • Salih Namsal: CHp başka alternatif kalmadı.. diyor Buna ülke yönetimi verince yine ayni lafı diyeceğini emin olabilirsiniz. Depremzede olarak yaşadığımız psikolojik sorunlar yetmezmiş gibi deprem öncesi kafasına göre çoğu vatandaşın ikamet adresini değiştirmişler.. Bunun düzeltilmesi için 40 takla attık. Lütfü Savaş birkez daha başkan olmaya layık değil görevini yapamıyor Yanıtla 0 0

Lütfü Savaş, Özgür Özel, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

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