Özgür Özel\'den, Lütfü Savaş\'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Hatay'da vereceğimiz karar tarihi olacak" sözlerinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da yeniden Savaş'ın aday gösterilmesi tepki çekerken CHP lideri Özgür Özel tepkilere yanıt verdi.

YENİDEN ADAY OLMASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

CHP'nin 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi tepkilere neden oldu. Onlarca kullanıcı, yıkımlarda sorumluluğu olabileceği nedeniyle Savaş'ın aday gösterilmesinin yanlış olduğunu savundu.

"SAVAŞ'IN GERİ ÇEKİLME DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tepkilerin ardından CHP'den yapılan açıklamada "Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız partimizin yetkili organları gerekli incelemeleri yaptıktan sonra aday olarak açıklanmıştı. Lütfü Savaş'ın geri çekilme durumu söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların sarılması konusunda CHP Büyükşehir Belediye Başkanımız (Lütfü Savaş) gereken her türlü fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir." denildi.

Özgür Özel - Lütfü Savaş

ÖZEL: ALTERNATİF BULAMADIK

Tepkilerin ardından sessizliğini Sözcü'den İsmail Saymaz'a bozan Özgür Özel, Savaş'la ilgili eleştirilere yanıt verdi. Kentte 4 kere anket yaptırdıklarını belirten Özel, "Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Çok uğraştık, dört kez ölçtük." dedi.

"ANKETLERDE CHP'NİN EN ÇOK OY ALAN ADAYI O OLDU"

Özel'e, "Deprem sonrası Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız. Tarihi bir karar vereceğiz" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. CHP lideri bunun üzerine şu ifadeleri kullandı:

"O yayın yapıldığı sırada 'Ben Hatay'ın mesajını doğru alacağız, vatandaşa rağmen yapmayacağız' demiştim. Anket yaptık o yüzden. Ankette farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP'nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor."