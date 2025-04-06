Özgür Özel\'den Mahmut Tanal\'a süpriz görev! PM listesinde yer aldı

Szka788304:

chp bir lider bulamadı hiç mi profesör yok hiç mi bilim insanı yok hiç mi sıradan lise mezunu bir insanın yapmayacağı her şeyi yaptılar Sen uygun değil halkın parası ile parise gitmek demekten aciz birisisin konser vermeyin ekonomik krizde tepki çeker bile diyemedin cumhurbaşkanı olmaya kendini yeterli bile görmüyorsun neden genel başkan oluyorsun o zaman