Özgür Özel\'den, Mansur Yavaş\'ın \'paçavra\' çıkışına dikkat çeken yanıt

Szka788304:

ırak kürt arap diye parçalandı suriye de durum aynı türkiye güney doğuda elli yılda elli bin şehit verdi İngiliz İskoç misali bir durum devlet uzlaşı aradı akan kan dursun diye verilen mücadeleyi itifak kuranları her evden bir oy hdp kampanyası düzenleyenlerle bir tutmayın önce doğu sorununu öğrenin dünden bugüne ypg yazın YouTube da izleyin ypg yi terör örgütü olarak görmeyiz diyenler suriyede ne işimiz var diyenler muhalefetti

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Behzat null: ADAMSIN!!! 2 7

Cüneyt ertaç: suriyede işiniz vardı da ypg yi bitirebildiniz mi abe akkoyunlar 2 4