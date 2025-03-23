Özgür Özel'den, Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışına dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den, Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışına dikkat çeken yanıt

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışına ilişkin bir soruya yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır" dedi.

23.03.2025 19:22
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Özgür Özel'den, Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışına dikkat çeken yanıt

ÖZEL'E, YAVAŞ'IN 'PAÇAVRA' ÇIKIŞI SORULDU

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Özel ve Bakırhan'ın ortak basın toplantısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin soru damga vurdu. Yavaş'ın 'paçavra' çıkışı sorulan Özel, "Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır." yanıtını verdi.

Özgür Özel'den, Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışına dikkat çeken yanıt

YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada tartışma yaratan ifadeler kullanmıştı. Yavaş, Şırnak'taki Nevruz kutlamalarını kastederek, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" demişti.

Özgür Özel\'den, Mansur Yavaş\'ın \'paçavra\' çıkışına dikkat çeken yanıt

Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den, Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışına dikkat çeken yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Coronaci :
    Mansur baskan bu lafi ettin ya oyum senindir 199 78 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Demlen en pkk li akpmhp 98 145 Yanıtla
  • nesha512:
    CHP li olarak Mansur başkana katılıyorum.kurtler ve PKK yanlıları CHP den uzak dursun bu arada dini siyasete alat edenler de dahil. 94 95 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SEN DEN GENEL BASKAN OLUNCA PARTININ HALI ORTADA 155 25 Yanıtla
  • mesut özerden :
    mansur başkan güzel söylemiş. 81 50 Yanıtla
  • Szka788304:
    ırak kürt arap diye parçalandı suriye de durum aynı türkiye güney doğuda elli yılda elli bin şehit verdi İngiliz İskoç misali bir durum devlet uzlaşı aradı akan kan dursun diye verilen mücadeleyi itifak kuranları her evden bir oy hdp kampanyası düzenleyenlerle bir tutmayın önce doğu sorununu öğrenin dünden bugüne ypg yazın YouTube da izleyin ypg yi terör örgütü olarak görmeyiz diyenler suriyede ne işimiz var diyenler muhalefetti 92 28 Yanıtla
    Behzat null:
    ADAMSIN!!! 2 7
    Cüneyt ertaç:
    suriyede işiniz vardı da ypg yi bitirebildiniz mi abe akkoyunlar 2 4
    Hakim ATMACA:
    Aptalın düşünür aptal 0 1
  • Behzat null:
    Yani diyor ki; “Ekrem hakkını kaybetti, Genel Başkan benim, Mansur YAVAŞ kim oluyor.” 94 23 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel'den, Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışına dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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