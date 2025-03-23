Özgür Özel'den Medyaya tepki: Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Medyaya tepki: Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitingleri yayınlamayan medyaya gözdağı verdi. Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmasında "İstanbul'da bir meydanda 1 milyona yakın insan toplanmışken bu yayını kayda almayan kim varsa onları kayda alıyoruz. Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin" açıklamasında bulundu.

23.03.2025 21:51  Güncelleme: 22:11
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte düzenlenmeye başlanan Saraçhane mitingleri, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da devam etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MEDYAYA GÖZ DAĞI

Düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedefinde ise mitingleri yayınlamayan medya organları vardı.

"Böyle bir günde, birazdan açıklanacak rakamlar konuşulurken bu yayını vermeyen kim varsa onları kayda alıyoruz" diyen Özel, "Yandaş medyanın nereden beslendiği belli" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca "Ancak merkez medya, reklamlarının yüzde ellisi bizden alan, ürünü bize satacaksın ama saraya hizmet edeceksin. Yok öyle yağma! Bu geceden itibaren üretimi buradan yapan, ama Saray'a hizmet edenlere bunlar ne iş yapıyorsa, araba mı satıyor, o arabayı alan namerttir. Bu meydanı görmeyeceksin ama bu meydana yemek satacaksın. Yok öyle yağma. Bu meydanı görmeyene boykot. O tatlı günler bitti gülüm. Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin. Siz Saraçhane'yi İstanbul Üniversitesini, Boğaziçilileri, Atatürk'ün kurduğu CHP'yi ne sandınız?" diye konuştu.

"BUGÜN BİR AYRILIĞIN İLK GÜNÜ"

Özel açıklamalarında "Siyasi hayatımda hiç uyumadan aynı yerde konuşma yapmayı deneyimliyorum. Dünden beri yatmadık. Ekrem Başkanımızın arkasındayız. Sizler burada bir tarih yazıyorsunuz. Yolların, köprülerin kapanmasına rağmen tek adam rejimine karşı isyanla buraya geliyorsunuz" ifadelerini kullanırken; "Bugün aslında hüznün günü, bir ayrılığın ilk günü olarak görülebilir. Ekrem başkanımızı, abimizi, kardeşimizi, amcamızı bizden aldılar. İsyandayız. Ancak bu meydanda hüzün yok inanç var, keder yok umut var. Çünkü bu umudu yükselten bu milyonlar var. Biz Ekrem Başkan ile Türkiye'nin yarınları için sadece ve sadece sizlere güveniyoruz" diye konuştu.

Özgür Özel\'den Medyaya tepki: Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Gündem, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Medyaya tepki: Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Sakin Su:
    Diktatör dedikleri RTE daha halk tv, Sözcü tv ve Now u böyle tehdit etmedi. İktidar olunca zulüm eder herkese kendi yandaşı hariç 265 125 Yanıtla
    Radon Radon:
    Keşke dedikleri gibi diktatör olsaydi 12 2
  • 205622:
    ampül medyası o cekermi 114 218 Yanıtla
    Ramazan Karadogan:
    ampulü anana takmışlar çakma troll 13 1
  • Semih Aymergen:
    insan bu kadar mal olur 233 80 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    ALLAH size fırsat vermesin 228 61 Yanıtla
  • Han:
    Buda ayrı bi komedi... 216 61 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    seni ipleyen yok özgür o yüzden çekmeye gerek yok... 212 64 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Yandaş medyaların yetmedi galiba 143 43 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    O nu Sizi TV kanallariniza sorun. Hataya gidip ellerine bayrak kalb resmi verin ondan sonra Bizi destek oluyor deyin. Isiniz gücünüz sov yalan yanlis haber yapmak sahtekarlik. Tam bir giciksiniz . Dogrulari yazmak sikiyor 145 31 Yanıtla
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