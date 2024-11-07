Özgür Özel\'den \'\'MİT\'e Mansur Yavaş talimatı verildi\'\' iddiası

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayıncı İlhan Erdost'u anma programına katıldı. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, gündem olacak bir iddiada bulundu.

CHP lideri Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili talimat gittiğini öğrendiğini söyledi.

Geçmişte soruşturmaya gerek duyulmayan konuların tekrar üzerine gidildiğini söyleyen Özel, "MİT'e talimat vererek bir bağlantı bulmaya çalışıyorlar." dedi.

ÖZEL'DEN MİT İDDİASI

Özgür Özel konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir kere Esenyurt meselesindeki tavır ve tutumumuz hangi parti ya da belediye olursa olsun aynı. Soruşturmanın başladığı gün kayyum atamak yanlıştır. Ben olayları yakından takip ediyorum. Geçtiğimiz günlerde de zaten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Melih Gökçek'in trol orduları salındı. Geçmişte soruşturmaya gerek bile duyulmayan soruşturmaları ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. MİT'e talimat vererek eşerek deşerek bir bağlantı bulmaya çalışıyorlar.

ÖZEL'DEN İBRAHİM KALIN'A MEKTUP

Ben, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a yaptığı bir sunumla ilgili mektup yazmıştım. Kalın'ın AK Parti Genel Merkezi'ne kadar gidip neden bir sunum yaptığını sormuştum. Bizi ilgilendirmeyen yalnızca AK Parti'yi ilgilendiren nedir sorgulamıştım. Kalın da mektubu aldığını cevapladığını söylemişti.

MİT'E TALİMAT

MİT'e Saray'dan birilerinin 'Bir şeyler araştırın bulun, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de bu işlere karıştırın' dendiğini duyduğumu söylemek istiyorum. MİT Başkanı Kalın'ın bizi bilgilendirmesini istiyorum"