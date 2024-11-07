CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayıncı İlhan Erdost'u anma programına katıldı. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, gündem olacak bir iddiada bulundu.
CHP lideri Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili talimat gittiğini öğrendiğini söyledi.
Geçmişte soruşturmaya gerek duyulmayan konuların tekrar üzerine gidildiğini söyleyen Özel, "MİT'e talimat vererek bir bağlantı bulmaya çalışıyorlar." dedi.
Özgür Özel konuşmasına şöyle devam etti:
"Bir kere Esenyurt meselesindeki tavır ve tutumumuz hangi parti ya da belediye olursa olsun aynı. Soruşturmanın başladığı gün kayyum atamak yanlıştır. Ben olayları yakından takip ediyorum. Geçtiğimiz günlerde de zaten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Melih Gökçek'in trol orduları salındı. Geçmişte soruşturmaya gerek bile duyulmayan soruşturmaları ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. MİT'e talimat vererek eşerek deşerek bir bağlantı bulmaya çalışıyorlar.
Ben, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a yaptığı bir sunumla ilgili mektup yazmıştım. Kalın'ın AK Parti Genel Merkezi'ne kadar gidip neden bir sunum yaptığını sormuştum. Bizi ilgilendirmeyen yalnızca AK Parti'yi ilgilendiren nedir sorgulamıştım. Kalın da mektubu aldığını cevapladığını söylemişti.
MİT'e Saray'dan birilerinin 'Bir şeyler araştırın bulun, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de bu işlere karıştırın' dendiğini duyduğumu söylemek istiyorum. MİT Başkanı Kalın'ın bizi bilgilendirmesini istiyorum"
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası - Son Dakika
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