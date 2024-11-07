Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gündemi sarsacak bir iddia geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, MİT'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili belgeler bulunması yönünde talimat gittiğini iddia etti. Özel, bu durumun ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın'a mektup yazdığını ve bilgilendirme talep ettiğini de söyledi.

07.11.2024 14:37  Güncelleme: 14:51
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayıncı İlhan Erdost'u anma programına katıldı. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, gündem olacak bir iddiada bulundu.

CHP lideri Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili talimat gittiğini öğrendiğini söyledi.

Geçmişte soruşturmaya gerek duyulmayan konuların tekrar üzerine gidildiğini söyleyen Özel, "MİT'e talimat vererek bir bağlantı bulmaya çalışıyorlar." dedi.

ÖZEL'DEN MİT İDDİASI

Özgür Özel konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir kere Esenyurt meselesindeki tavır ve tutumumuz hangi parti ya da belediye olursa olsun aynı. Soruşturmanın başladığı gün kayyum atamak yanlıştır. Ben olayları yakından takip ediyorum. Geçtiğimiz günlerde de zaten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Melih Gökçek'in trol orduları salındı. Geçmişte soruşturmaya gerek bile duyulmayan soruşturmaları ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. MİT'e talimat vererek eşerek deşerek bir bağlantı bulmaya çalışıyorlar.

ÖZEL'DEN İBRAHİM KALIN'A MEKTUP

Ben, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a yaptığı bir sunumla ilgili mektup yazmıştım. Kalın'ın AK Parti Genel Merkezi'ne kadar gidip neden bir sunum yaptığını sormuştum. Bizi ilgilendirmeyen yalnızca AK Parti'yi ilgilendiren nedir sorgulamıştım. Kalın da mektubu aldığını cevapladığını söylemişti.

MİT'E TALİMAT

MİT'e Saray'dan birilerinin 'Bir şeyler araştırın bulun, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de bu işlere karıştırın' dendiğini duyduğumu söylemek istiyorum. MİT Başkanı Kalın'ın bizi bilgilendirmesini istiyorum"

Özgür Özel\'den \'\'MİT\'e Mansur Yavaş talimatı verildi\'\' iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Kalın, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • sadecedoğrular:
    kaybedecekler ya ne varsa yapın diyorlar ahahah 70 36 Yanıtla
  • kadir kınay:
    maşallah sazan gibisin onlar gündem belirliyor sen peşlerine takılıyorum.Vatandasin gundemlerini konuscozum önerileri sun.Secimi aldıktan sonra sendemi onların emrine gectin 18 24 Yanıtla
  • Bekir Şimşek:
    Ülkede 3 temel sorun var. 1.Ekonomi 2.Mülteci 3.Adalet. Hadi hukuksuzluk her dönem olduğu için millet ona da alıştı ama ilk iki sorun iktidar değiştirir normalde fakat bu iki sorun dışında her şey konuşuyor maşallah. 29 5 Yanıtla
  • Mehmet ali selvi:
    Emriniz yerine getirilmiştir başkanım derhal bilgileri size sunarlar 16 13 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Bay Kemal’in düştüğü tuzaklara Buda düşüyor. Yazık 13 10 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Özgür bey yine iftira oyuju yapip chp li secmene iyi siyasetci rolü yapip kandiriyorsun benden chpli secmene palavra siyasetine dur deyin siz kandirilan degil gercek chp nin secmeni olun. 8 14 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Laylay lom 10 4 Yanıtla
  • emre araçlı:
    Ne komik durum:) 6 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Doğrudur. Referandumda ülkenin anahtarı firavuna verildi. Sonuçlarını yaşıyoruz. 6 2 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Avukatlık geçmişiyle ilgili bağlantıları kimlerin avukatlığını yaptığı ortaya, çıkar. Korkacak birşe varsa it der mit der konuşur durur. Korkusu yoksa hodri meydan der. 2 4 Yanıtla
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