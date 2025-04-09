Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz

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CHP'nin Şişli'de düzenlediği mitingde konuşan Genel Başkan Özgür Özel, bakanları hedef aldı. Özel, "Bunlar olsa olsa Amerika'da Trump'ın atadığı bakanlar gibi olur, onların da adı 'sekreter'dir. Siz de sekretersiniz. Bundan böyle Dışişleri sekreterine ve Erdoğan'ın atadığı diğer isimlere sekreter olarak muamele edeceğiz" dedi.

09.04.2025 23:22
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CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla başlattığı mitinglerin ilkini Şişli'de düzenledi.

ÖZEL, BAKANLARI HEDEF ALDI

Kayyum atanan Şişli Belediyesi önünde gerçekleştirilen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bakanları hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandıkları gerekçesiyle bakanlara 'bakan' denilemeyeceğini savunan Özel, "Bunlar olsa olsa Amerika'da Trump'ın atadığı bakanlar gibi olur, onların da adı 'sekreter'dir. Siz de sekretersiniz." dedi.

Özgür Özel'den ortalığı karıştıracak sözler! Bu sefer bakanları hedef aldı

"ERDOĞAN'IN 'BAKANLARI' BAKAN DEĞİL 'SEKRETERDİR', ONLARA SEKRETER OLARAK MUAMELE EDECEĞİZ"

Özel'in konuşmasından ilgili bölüm şu şekilde: "Bu Erdoğan'ın atadığı kişiler var. Türkiye'de parlamenter sistemden gelen bir gelenekle bunlara 'bakan' deniyor. Oysa bakan dediğin kişi seçilmiş olur, milletin işine bakar. Erdoğan'ın dolma kaleminden çıkan bir kararla atanan kişiden ne bakan olur ne başka bir şey. Bunlar olsa olsa Amerika'da Trump'ın atadığı bakanlar gibi olur, onların da adı 'sekreter'dir. Siz de sekretersiniz. Bundan böyle Dışişleri sekreterine ve Erdoğan'ın atadığı diğer isimlere sekreter olarak muamele edeceğiz."

Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle \'sekreter\' olarak muamele edeceğiz
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Son Dakika Politika Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emir Arslan:
    Bu halk kimlerin hain olduğunu kendi ülkesine boykot uygulayarak gösteren insanları gördü.Kalkıp particilik yapmaya gerek yok insan gibi bakarsak doğruları görürüz 44 9 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    yardakçı özgür kaşınıyosun 15 4 Yanıtla
  • Zekai Kara:
    Ya birde şu yolsuzluk iddialarına cevap verip çürütsenize hadi bakalım. Bu tip hakaretlerle 23 yıl değil 223 yıl daha bu millet size iktidar yüzü göstermez. 14 4 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    hainlik yapma ya sev ya terket özgür tırşıği 13 5 Yanıtla
  • 768107:
    ilk kez sana oy verecem ozel mansur yavas aday olsun ezer gecer 2 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    emir arsaln evet gördük milli yerli fabrikaları özel sirketlere verenleri gördük. İngiliz bankalarindan yüksek faizli kredi alan millileri, ocalanda. medet bekleyen yerlileri hepsini gördük 1 3 Yanıtla
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