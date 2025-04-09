Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle \'sekreter\' olarak muamele edeceğiz

CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla başlattığı mitinglerin ilkini Şişli'de düzenledi.

ÖZEL, BAKANLARI HEDEF ALDI

Kayyum atanan Şişli Belediyesi önünde gerçekleştirilen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bakanları hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandıkları gerekçesiyle bakanlara 'bakan' denilemeyeceğini savunan Özel, "Bunlar olsa olsa Amerika'da Trump'ın atadığı bakanlar gibi olur, onların da adı 'sekreter'dir. Siz de sekretersiniz." dedi.

"ERDOĞAN'IN 'BAKANLARI' BAKAN DEĞİL 'SEKRETERDİR', ONLARA SEKRETER OLARAK MUAMELE EDECEĞİZ"

Özel'in konuşmasından ilgili bölüm şu şekilde: "Bu Erdoğan'ın atadığı kişiler var. Türkiye'de parlamenter sistemden gelen bir gelenekle bunlara 'bakan' deniyor. Oysa bakan dediğin kişi seçilmiş olur, milletin işine bakar. Erdoğan'ın dolma kaleminden çıkan bir kararla atanan kişiden ne bakan olur ne başka bir şey. Bunlar olsa olsa Amerika'da Trump'ın atadığı bakanlar gibi olur, onların da adı 'sekreter'dir. Siz de sekretersiniz. Bundan böyle Dışişleri sekreterine ve Erdoğan'ın atadığı diğer isimlere sekreter olarak muamele edeceğiz."