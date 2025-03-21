Özgür Özel'den 2 bakana "sokak" yanıtı: Demokratik tepkiye saygı duyacaksınız - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den 2 bakana "sokak" yanıtı: Demokratik tepkiye saygı duyacaksınız

Özgür Özel\'den 2 bakana "sokak" yanıtı: Demokratik tepkiye saygı duyacaksınız

CHP lideri Özgür Özel, "Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir" sözlerine tepki gösteren Adalet ve İçişleri bakanlarına yanıt olarak, "Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir." dedi.

21.03.2025 11:08  Güncelleme: 11:14
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının "Yokluk" ve "Açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından başlayan süreç 19 Mart'ta İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla devam etti. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok şehirde protesto gösterisi düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen eylemde sarfettiği, "Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir" sözlerine tepki gösteren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt verdi.

"DEMOKRATİK TEPKİYE SAYGI DUYACAKSINIZ"

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, " Türkiye'ye yapılan bu kötülüğün sorumluları, bizi 'sorumsuzlukla' suçlamış. Açıklamalarımızı çarpıtıp üste çıkmaya çalışanlara ne diyeyim? Söylediğimiz bellidir: 'Demokratik biçimde, şiddete bulaşmadan, kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.' Zorladığınız polisimize de vatandaşlarımıza da zulmediyorsunuz. Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir." dedi.

Özgür Özel'den 2 bakana 'sokak' yanıtı: Demokratik tepkiye saygı duyacaksınız

BAKAN YERLİKAYA NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özgür Özel'in sözlerine, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur.' Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır." ifadeleriyle tepki göstermişti.

BAKAN TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir. Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir. Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir. Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den 2 bakana 'sokak' yanıtı: Demokratik tepkiye saygı duyacaksınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • or ac:
    Maskeli, Taşlı vandallar demokratik öyle mi ? 99 704 Yanıtla
    c2gxypv924:
    evet 0 0
  • Kocarex Bigrex:
    Reis 15 temmuzda teröre çıkın dedi çıktık siz daha karar çıkmadan yargıya müdahale için çıkın diyorsunuz fark burada bunuda görmeyenleri Allah ıslah etsin 67 714 Yanıtla
    c2gxypv924:
    amin 0 0
  • Apple User:
    Akp hükümeti bu ülke için artık beka değil bela sorunu olmaya başladı. Ülkeyi getirdiği durum ortada Ekonomiyi bataklığın içerisine sürükledi ve batırdı 679 63 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    millet sokağa dükülürse özgür özelde tutuklanır muhtemelen 39 645 Yanıtla
    Derya Nadir:
    Halkı tahrik isyana teşvik TCK da suç.. saygılarımla 0 0
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Bunların demokrasi anlayışı polisi taşlamak devlet malına zarar vermek 91 547 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    adamsın, bu millet anlamaz ama, hükümet istiyor ki ellerinde ki ekmeği alayım ama kimse ses çıkarmasın yazık yaw ne hale geldi bu millet şu emeklilerin halien bakın 14 bin alıp 18 bin kira veren var ayıptır günahtır böyle bir yokluk görülmedi 521 41 Yanıtla
  • ayd121212:
    Ne demokratik tepkisinden bahsediyorsun, 16 polis yaralanmış 1 tane sivil yaralanmamış polisin kafasını gözünü kırıyorlar, birde ülkede adalet/demokrasi yok demezlermi!!! Allah sizi bu ülkeyi bölmenizden korusun!!!! 36 477 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel'den 2 bakana "sokak" yanıtı: Demokratik tepkiye saygı duyacaksınız - Son Dakika
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