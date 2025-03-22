Özgür Özel'den tartışma yaratan sözler: Polisle çatışalım diyenler el kaldırsın - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den tartışma yaratan sözler: Polisle çatışalım diyenler el kaldırsın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'deki karşı konuşmasında tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Kalabalığı sık sık meşale yakılmaması, taşkınlık yapılmaması konusunda uyaran Özel, "Meydanda burayı terk edelim. Bozdoğan kemerine gidelim, polisle çatışalım diyenler el kaldırsın." ifadelerini kullandı.

22.03.2025 23:48  Güncelleme: 00:24
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de başlayan protesto gösterileri devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha kalabalığa seslendi. Özel konuşmasında tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

ÖZEL: POLİSLE ÇATIŞALIM DİYENLER EL KALDIRSIN

Kalabalığı sık sık meşale yakmaması, taşkınlık çıkarıp provokasyon yapmaması yönünde uyaran Özel, "Buradan bir halk oylaması yapacağım. Meydanda burayı terk edelim. Bozdoğan kemerine gidelim, polisle çatışalım diyenler el kaldırsın." ifadelerini kullandı.

"HAKLIYKEN HAKSIZ ÇIKAMAYIZ"

Özel şunları söyledi: "Bu gece ne yapacaksak hep beraber yapacağız. Gençler için, İstanbul için, Ekrem İmamoğlu için, gözaltına alınmış 393 arkadaşımız için hep birlikte olmalıyız. Ancak haklıyken haksız çıkamayız.

"BARIŞÇIL VE HAKLI POZİSYONUMUZU SAVUNALIM"

Karşınızdaki polise, oradaki grup için söylüyorum, havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. O havai fişeğin nasıl bu tarafta fişek atıldığında evlatlarımız Gezi'de kör olduysa, bir babanın evladı ya da minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa biz bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen barışçıl ve haklı pozisyonumuzu savunalım. İşte bu meydanın gücü haklılığında kardeşim. Haklıyız biz, biz kazanacağız."

Özgür Özel\'den tartışma yaratan sözler: Polisle çatışalım diyenler el kaldırsın

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den tartışma yaratan sözler: Polisle çatışalım diyenler el kaldırsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (70)

  • ömer alyüz:
    Ekrem Başkanı içeri atın bakın nasıl Taksim'e çıkıyoruz diyor... Elbette çıkacağız ?? 100 572 Yanıtla
    Davut Cirak:
    Ülkenin yarısıda bu fırsatı değerlendirecektir azdan az çoktan çok gider. 15 Temmuz'da siz atm kuyruğunda iken ülkenin gerçek sahipleri tankları durduruyordu, eee sizin tank da yok nasıl olacak şimdi :) 201 16
    Bayram :
    Dua et biz cikmayalim heval sonra bekledik gelmedin diye sarki yapariz sana hevalll 187 17
    Ceylan.568:
    sıkıysan çık bakalım 142 16
    TÜRK OĞUZLAR:
    Sıkıysa çık bakalım hadi 5 0
  • Beyhan Gunes:
    Haber başlığınız yanlı ama haberiniz doğru Sayın Özel asla provokasyona izin vermiyor emniyet güçleri de dahil herkesin güvende olması için barışçıl hakkaniyetli takdire şayan çaba içinde uğraşıyor 199 359 Yanıtla
    yamacziya:
    geri zekalı o zaman mahkemenin sonucunu beklesin 119 7
    Hidir Akbaba:
    yıkın geçin diyen Putin di doğru diyon. beyninin tasını skm 75 5
    Beyhan Gunes:
    112 kişi haberi doğru okumuş 132 kişi sadece başlığı okumuş olmalı 19 7
  • Galip 35:
    Siz hangi ülkenin ordusuna mensupsunuz özgür özel 444 95 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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