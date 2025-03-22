Özgür Özel\'den tartışma yaratan sözler: Polisle çatışalım diyenler el kaldırsın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de başlayan protesto gösterileri devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha kalabalığa seslendi. Özel konuşmasında tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

ÖZEL: POLİSLE ÇATIŞALIM DİYENLER EL KALDIRSIN

Kalabalığı sık sık meşale yakmaması, taşkınlık çıkarıp provokasyon yapmaması yönünde uyaran Özel, "Buradan bir halk oylaması yapacağım. Meydanda burayı terk edelim. Bozdoğan kemerine gidelim, polisle çatışalım diyenler el kaldırsın." ifadelerini kullandı.

"HAKLIYKEN HAKSIZ ÇIKAMAYIZ"

Özel şunları söyledi: "Bu gece ne yapacaksak hep beraber yapacağız. Gençler için, İstanbul için, Ekrem İmamoğlu için, gözaltına alınmış 393 arkadaşımız için hep birlikte olmalıyız. Ancak haklıyken haksız çıkamayız.

"BARIŞÇIL VE HAKLI POZİSYONUMUZU SAVUNALIM"

Karşınızdaki polise, oradaki grup için söylüyorum, havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. O havai fişeğin nasıl bu tarafta fişek atıldığında evlatlarımız Gezi'de kör olduysa, bir babanın evladı ya da minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa biz bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen barışçıl ve haklı pozisyonumuzu savunalım. İşte bu meydanın gücü haklılığında kardeşim. Haklıyız biz, biz kazanacağız."