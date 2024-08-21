Özgür Özel'den ''Vuruldu'' iddialarına sert tepki! Ayağındaki kırıkların filmleri yayınlandı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den ''Vuruldu'' iddialarına sert tepki! Ayağındaki kırıkların filmleri yayınlandı

Özgür Özel\'den \'\'Vuruldu\'\' iddialarına sert tepki! Ayağındaki kırıkların filmleri yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde ayağı kırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vuruldu" yönündeki iddialara sert çıktı. Ayak filmlerini paylaşan Özel, bu iddiaların FETÖ'cü hesaplar tarafından yayıldığını ve kasıtlı olarak devam ettirildiğini söyledi.

21.08.2024 08:09
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ayağının kırılmadığı, silahla vurulduğunun öne sürülmesi üzerine sessizliğini bozdu. Ev kazası geçirdiğini belirten Özel, bu iddiaların FETÖ'cü hesaplar tarafından yayıldığını belirtti.

"FETÖ'CÜ HESAPLARIN YALANI"

Sözcü'de yer alan habere göre Özel, "Herkesin başına gelebilecek, geçirdiğim bir ev kazası üzerinden, hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grubun, sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattığını ve farklı pek çok kişinin bu gündemin peşine takıldığını gerçekten şaşkınlıkla takip ettim. Tarihsel husumetimiz olan FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi. Parti Sözcümüz açıklama yaptı, ben bizzat açıklama yaptım ancak bu iddialar sürdürüldü. Çünkü bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bunu herkes biliyor ve görüyor. Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Bizim gündemimizde memleketin sorunları ve bu sorunlara üreteceğimiz çözümler var. Herkese açık, şeffaf bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"SEÇİM OLACAK"

CHP lideri dün, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısında yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Biz milletin yükselen sesini duyuyoruz. Yapamıyorsan bırak biz yaparız. Biz halkın partisiz, milletin partisiz. Zenginlerin, çetelerin, şımarıkların değil, mağdurların ve mazlumların hizmetine talibiz. Seçim olmuyor, ne kadar direnirsen diren önünde sonunda geçim olmadığı için seçim olacak o seçimde de bu milletin iktidarı olacak" dedi. Özel, Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarına dikkati çekerek, "Büyükşehir belediyelerinde yangın söndürme uçağı bulundurmasına izin vermiyorlar" yorumunu yaptı.

"PARMAK KEMİKLERİNDE KIRIK VAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Herkes inceleyebilir" dediği filmleri SÖZCÜ, Ortopedist Prof.Dr. Tarık Yazar'a incelettirdi.

Prof. Yazar, Özgür Özel'e ait elimizdeki röntgen filmlerini inceleyerek, "Sayın Özgür Özel'in röntgen filmlerini incelediğimizde parmak kemiklerindeki kırıkları gördüm. Açık bir yara olmaması bir şanstır. Yani, dışarıya kan akmamış. Röntgende yara olup olmadığı her zaman görülmez. Ancak, Özgür Bey'in röntgenini incelediğimizde yine de şanslı olduğunu gördüm. Biz buna 'şanslı kırık' deriz. Aslında tam kırık da diyemeyiz. Ayrılmamış, kemiğin özelliği bozulmamış. İyileşme yeteneğinin fazla olduğu bir bölgede kırık var. Şanslı tarafı kanlanmanın kuvvetli olduğu bir bölgede kırık gördüm. Bilgisayarlı tomografiyle takibi uygun olur. Tedaviye doğru başlanmış. Mutlaka iyileşecektir. Kullandığı ayak desteği gayet doğru bir seçim. Üç aya kalmaz tam iyileşme gerçekleşir. Lütfen bir daha düşmesin" ifadaelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den ''Vuruldu'' iddialarına sert tepki! Ayağındaki kırıkların filmleri yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet Yildiz: Ya iyi ya ne yapalım senin ayağının filmini hayatınız film zaten hepinizin siyasetçiler 33 17 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: geçmiş olsun özgür bey ne diyelim 19 11 Yanıtla
  • Ezel Bayraktar: Bu millet her şeyi uydurur. Bi seçimde de Muharrem ince kaçırıldı demişlerdi :))))) 24 4 Yanıtla
  • Osman Koca: ne ayaksın len sen:)) 16 9 Yanıtla
  • Gamak gs: al birini vur otekine..tom ve jerry 17 4 Yanıtla
  • Atilla levent: film seninmi ? 11 0 Yanıtla
  • Çengelköylü: AYAĞINI DENK AL DEMİŞLER DEMİR GÜLLEYİ AYAĞINA BIRAKMIŞLAR HEPSİ BU BÜYÜTECEK BİR ŞEY YOK 4 2 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: bir Cumhuriyet Halk partili olarak Özgür Özel genel başkan yardımcılığı modundan çıkamamış hala 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Özgür Özel'den ''Vuruldu'' iddialarına sert tepki! Ayağındaki kırıkların filmleri yayınlandı - Son Dakika
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