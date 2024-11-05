Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesi ve devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Anayasa değişikliği çağrısında bulunmasına değindi. Özel "Bahçeli ağzındaki baklayı çıkardı. Erdoğan tek seçenektir diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın post sorunu vardır. Postunu bırakmak istememektedir" diye konuştu.

05.11.2024 14:41
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yinelerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Anayasa değişikliği yapılması çağrısında bulundu.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE TEPKİ

Bahçeli'nin sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken partisinin toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündeminde bu çıkış vardı.

"TÜRKİYE BİR GÜNDEMLE ÇALKALANIYOR"

Özel "Sayın Bahçeli önce bir el sıkıştırdı, ardından geldi şu yan odada, bir kürsüde Abdullah Öcalan'ın Meclis'teki o kürsüye, kendi konuştuğu kürsüye davet etti. 'Gelsin bu kürsüden çağrı yapsın' dedi. O günden bugüne Türkiye bir gündemle çalkalanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a geçen hafta yaptığım çağrı şuydu: 'Konuş! Bahçeli'nin sözlerini paylaşıyor musun, paylaşmıyor musun, konuş!' Bu çağrımızdan birkaç gün sonra Devlet Bahçeli'yi övgü dolu sözlerle sahiplendi. Yani bu projenin aralarında bir fikir ayrılığı olmaksızın hazırlandığını, Devlet Bahçeli tarafından sunulduğunu, kendisinin de belli bir süre suskun kaldıktan sonra buna sahip çıktığını netleştirdi. Bugün de, bugün de Sayın Bahçeli yaptığı konuşmada aynen şu ifadeleri kullandı: 'Dem Grubu'na gelsin, bizim kürsüyü alsın' diyor. 'Umut hakkından istifade etsin, sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım. Tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça, statüko delinince insanlar birbirine dürüst davrandıkça, içlerinden geçeni özgürce söyledikçe bir anlaşma ve bir mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek çok daha kolaydır.' diyor. Ve esas bunu ömrüm boyunca saklayacağım ağzındaki baklayı çıkarıyor.

"BU SÜRECİN TUZAKLARLA DOLU BİR SÜREÇ OLDUĞUNU BİLELİM"

Bunlarda dostluk sorunu, dost sorunu yoktur. Recep Tayyip Erdoğan'ın post sorunu vardır. Postunu bırakmak istememektedir. O kadar ki, o kadar ki, sırf Recep Tayyip Erdoğan geçmişte 'Bal da tuz bulunmaz. Bir tek senden cumhurbaşkanı olmaz' dediği Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olabilsin, bir kez daha seçilsin diye anayasa değiştirmekten, bunun için de gerekirse Abdullah Öcalan'ı bile Meclis'e getirmekten bahsetmektedir. Samimiyet budur. Sonda bu konuda önemli bir çağrıda bulunacağım. Ancak partimizin Kürt sorununun var olduğunu, çözüm adresinin Meclis olduğunu ancak toplumsal mutabakatla bunun sağlanabileceğini hiçbir partiyi, hiçbir grubu dışlamadan ve olmazsa olmaz altın standardımdır, kırmızı çizgimdir. Şehit ailelerinin, evlatlarının, eşlerinin ve gazilerimizin yüzüne bakamayacağımız hiçbir şey yapmadan bu sorunu çözeceğiz. Tabii bu sürecin, bu sürecin tuzaklarla dolu bir süreç olduğunu bilelim" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • mustafa sagdic:
    vallaha sonsuza dek kalacak ne yapti ki ulkeye ? ne hayri dokundu ? mutleci, enflasyon, faiz, dis borc, doviz, egitimdeki basarisizlik, kapatilan fabrikapar vs vsvs ne yaptida hala basta kalacak 138 49 Yanıtla
  • Turhallı:
    Vallahi sayın özel sizden post ta olmaz tost ta olmaz dost ta olmaz olmazzzzzzzzzz 49 71 Yanıtla
  • oktay sayar:
    bahçeli MHP yi bitirdi ,gerçek bu 86 26 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    E bunu bilmeyenmi var makarnacı kömürcü dürüm ayrancılar dışında 73 39 Yanıtla
  • Turhallı:
    Heykelciler gelmeli acillll bu ülke tank top uçak gemi araba İHA siha istemiyor 28 64 Yanıtla
  • Osman Donmez:
    Senin gibi soluğu Mardin de almadı Allah başımızdan eksik etmesin ölümüne Reis 30 54 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adam çokta aday yok malesef 37 11 Yanıtla
  • Muhammet Karataş:
    maglesef aday çokda,yürütecek adam yok.. 9 13 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Erken seçim gitsinler Erdoğan da aday olsun 8 7 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Turhalli olmayan beyin akını 7 4 Yanıtla
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