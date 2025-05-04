Özgür Özel\'in AKM çıkışı uğradığı saldırıda güvenlik zafiyetleri

Kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği 12 saatlik zorlu ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Önder için bugün AKM'de anma töreni düzenlendi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkışta saldırıya uğradı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI

CHP lideri Özel barış mesajlarının verildiği törenin bitimi sonrasında AKM'den ayrılırken bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK ZAFİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Özgür Özel'e saldıran şahıs çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Özel'e yönelik saldırısı nedeniyle korumalar ve partililerin tepkisine neden olan şahıs linç girişimine karşı polis ekiplerince ambulansa bindirildi. Burada gözaltına alınan saldırgan ambulansın etrafının polis kordonuyla çevrilmesinin ardından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Bölgede güvenlik zafiyetleri dikkat çekti. Saldırı sonrası güvenlik koridoru oluşturulmadı, korumaların panik hali gözlemlendi, Ali Mahir Başarır Özel'in önüne geçip yolu açtı ve çok sayıda şahıs Özgür Özel'e dokunabilecek kadar yakınlaştı.

KORUMALARA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Özel'in korumalarının kusurlu olduğunu belirterek tepki gösterdi. Kullanıcılardan tepki mesajlarından bazıları şöyle: