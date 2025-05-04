Özgür Özel'in AKM çıkışı uğradığı saldırıda güvenlik zafiyetleri - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in AKM çıkışı uğradığı saldırıda güvenlik zafiyetleri

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CHP lideri Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreninden çıkışta bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilirken güvenlik zafiyetleri dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları korumaların yetersiz kalmasına tepki gösterdi.

04.05.2025 14:34
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği 12 saatlik zorlu ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Önder için bugün AKM'de anma töreni düzenlendi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkışta saldırıya uğradı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI

CHP lideri Özel barış mesajlarının verildiği törenin bitimi sonrasında AKM'den ayrılırken bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK ZAFİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Özgür Özel'e saldıran şahıs çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Özel'e yönelik saldırısı nedeniyle korumalar ve partililerin tepkisine neden olan şahıs linç girişimine karşı polis ekiplerince ambulansa bindirildi. Burada gözaltına alınan saldırgan ambulansın etrafının polis kordonuyla çevrilmesinin ardından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Bölgede güvenlik zafiyetleri dikkat çekti. Saldırı sonrası güvenlik koridoru oluşturulmadı, korumaların panik hali gözlemlendi, Ali Mahir Başarır Özel'in önüne geçip yolu açtı ve çok sayıda şahıs Özgür Özel'e dokunabilecek kadar yakınlaştı.

KORUMALARA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Özel'in korumalarının kusurlu olduğunu belirterek tepki gösterdi. Kullanıcılardan tepki mesajlarından bazıları şöyle:

  1. "Korumalar değil başkanımızı, inanın kendilerini koruyamaz. CHP derhal korumaları sil baştan değiştirmeli"
  2. "Korumalar herkesi genel başkanlara bu kadar yaklaştırıyor mu?"
  3. "Bu nasıl koruma?"
  4. "Korumalar da görevlerinin dikkat gerektirdiğinin farkına varmalı, zira eli boş olmayabilirdi."
  5. "Özel korumalar, Özgür Özel'i koruyamadı."
Özgür Özel\'in AKM çıkışı uğradığı saldırıda güvenlik zafiyetleri

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Son Dakika Politika Özgür Özel'in AKM çıkışı uğradığı saldırıda güvenlik zafiyetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Taner Avcı:
    kılıçtaroglu nada yumruk atmışlardı,şimdi ikiside yok.mağdur edebiyatı...yemezler!! 31 26 Yanıtla
  • ayd121212:
    Çorbacıda emniyet için kameraya bant takacak kadar ince düşünen yakın korumalar, bu kocaman güvenlik açığına nasıl cevap verdiler acaba korudukları kişiye. 37 6 Yanıtla
  • 003644:
    tiyatroları bitmiyor 19 8 Yanıtla
  • 611661:
    Bunu İmamoğlu yaptırmıştır, kaç gün oldu neden hala benim için uğraşmıyorsunuz mesajı vermiş. 15 10 Yanıtla
  • pol1qaz789:
    yumruk değil tokat bu 15 3 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    yakın koruma adı üstünde koruduğu kişiye mesafesini ayarlayıp görev yapmalı burada tam bir komedi izliyoruz resmen ,,ya oldurseydi ne olacaktı ... bunun egitimini böyle mi veriyolar anlamadim 14 1 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Bu 5 soruya 1 cevap vereyim güvenlik teşkilatımız polisimiz bu durumda iken üzerine otobüs koruma aracı sürülürken polisimiz bu başkanlara yeterince yaklaşa biliyormu bunu sorgulayalım 4 1 Yanıtla
  • ramco2006:
    garanti chp lidir saldırı yapan mağduruz demeye başlayacaklar 3 2 Yanıtla
  • vv04042211:
    saglam çakti 2 1 Yanıtla
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