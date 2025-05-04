Özgür Özel\'e AKM çıkışı yumruklu saldırı

İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirip aort damarı yırtılan ve 18 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra dün hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL DE VEDA İÇİN SALONDAYDI

Törene siyaset ve sanat camiasından onlarca kişi katılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Önder'e veda için salondaki yerini alan isimlerden biriydi.

AKM ÇIKIŞI YUMRUKLU SALDIRI

CHP lideri Özel barış mesajlarının verildiği törenin bitimi sonrasında AKM'den ayrılırken bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darp edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Yurt dışı seyahatinden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırı sonrası CHP lideri Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ BELİRTMİŞTİR"

Gelişmeyi duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: HUKUK ÖNÜNDE HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK

Özel'e yönelik saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

DEM PARTİ: SALDIRIYI KINIYORUZ

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise, "Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.