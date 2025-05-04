Özgür Özel'e AKM çıkışı yumruklu saldırı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'e AKM çıkışı yumruklu saldırı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in töreni için gittiği AKM'den çıkışı sırasında bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı kameralara saniye saniye yansırken saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özel'in darp edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

04.05.2025 12:42
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İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirip aort damarı yırtılan ve 18 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra dün hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL DE VEDA İÇİN SALONDAYDI

Törene siyaset ve sanat camiasından onlarca kişi katılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Önder'e veda için salondaki yerini alan isimlerden biriydi.

AKM ÇIKIŞI YUMRUKLU SALDIRI

CHP lideri Özel barış mesajlarının verildiği törenin bitimi sonrasında AKM'den ayrılırken bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darp edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Özgür Özel'e AKM çıkışı yumruklu saldırı

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Yurt dışı seyahatinden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırı sonrası CHP lideri Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ BELİRTMİŞTİR"

Gelişmeyi duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: HUKUK ÖNÜNDE HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK

Özel'e yönelik saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

DEM PARTİ: SALDIRIYI KINIYORUZ

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise, "Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Özgür Özel'e AKM çıkışı yumruklu saldırı
Özgür Özel\'e AKM çıkışı yumruklu saldırı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sırrı Süreyya Önder, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Özgür Özel, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Tören, Polis, AKM, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'e AKM çıkışı yumruklu saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (126)

  • Omer Cakiroglu:
    Vuran ellerin dert görmesin , keşke bir de suratına tükürseydi 297 781 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Yeni bir algı ile karşı karşıyayız. Vuran kişi iyice araştırılmalı. Özgür mağduru oynayıp güç toplama peşinde gibi... Hadi bakalım göreceğiz. 271 619 Yanıtla
  • Melih Özke:
    milletin yapmak istediğini yapan adam gibi adam içim rahatladı biraz bu haberi görünce :)) 215 630 Yanıtla
  • Selman Taş:
    senaryodan başka bir şey değildir 214 472 Yanıtla
  • Nrttn:
    yani chp degilim lakin bu is biraz fazla oluyo ne olursa olsun o kadar kisinin oy verdigi bir partinin liderine boyle bir saygisizlik kabul edilemez. 530 125 Yanıtla
  • 633148:
    bunlarda hep mağdur edebiyatı yapmaya başladı 180 442 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    kim yapmış ise eline sağlık 143 402 Yanıtla
  • 78908900:
    Yuh artık . yeni bir provokasyon ,aynı sahneyi kemal kılıçtaroğlu da izlemiştik ...Kendini bilmez saldırğan ne yaptığını sanıyor . 326 65 Yanıtla
  • netlog321:
    korumalar vurduktan sonra koruyor..çok alçak bir saldırı 291 51 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    çorbadan bile koruyan korumalar nerdeydi 302 23 Yanıtla
  • Can Gönül:
    ellerine sağlık vatandaşın 76 214 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Bu ülkede yerin yok chp artık bittin 82 205 Yanıtla
  • Extel1988_:
    araştırsınlar altından chp çıkar 80 176 Yanıtla
  • Hakkı bulut:
    ne yaparsanız yapın mevcut iktidar bu topraklardan silinecek.. 157 95 Yanıtla
  • Hikmet Özarslan:
    yav bunterbıyesızlık başka bır sey degıl secılmıs bır bakana saldırı nedır seçme Kardesım o zaman 163 47 Yanıtla
  • hhczcxcyjj:
    keşke kameraları bantlasaydınız özgür abey ?? 81 120 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    bu saldırılarıyı gerçekleştirilen kişi bu ülkede bir daha nefes alırsa CHP yazıklar olsun 106 63 Yanıtla
  • Ferhun Cıbıl:
    Ellerine sağlık diyen her kimse soytarılıktan başka birşey değilsiniz,ikincisi kendisine saygı duymaya bilirsiniz,makama saygı denen birşey var üçüncüsü sizin gibi troller heryerde şaşırmıyorum artık.hadsizler 109 49 Yanıtla
  • Siyah beyaz:
    ona vuran CHP li degilse ben kafamı keserim. chpye verilen zarara dayanamamış tir... 54 102 Yanıtla
  • Ahmet Yasin Simsek:
    vay canına yazıklar olsun 121 26 Yanıtla
  • ebrar465858:
    yumruk değil avuç içi ile vuruyor. O açıdan sağ yumrugu ile vursa nakavt olurdu yerinden kalkamazdı 56 80 Yanıtla
  • Elisa21:
    ELİNİZ DERT GÖRMESİN 35 96 Yanıtla
  • guclu-apaydin:
    aynı senaryo devam ediyor 91 39 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    tanıdık geldi bu tiyatro hep algı hep oyun 63 59 Yanıtla
  • M. Yıldız:
    Güzel bir tiyatro oynamışlar yurttaşların aklıyla alay etmek Özgür Özel için sıradan bir olay.... 41 78 Yanıtla
  • 145353:
    vuran kişinin 7 sülalesini araştırılmalı hemen 101 15 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DUN MİLLETVEKİLİ NE BABASININ MEZARI BASINDA SALDIRI, BUGUN ULKENIN BIRINCI PARTISI LIDERINE CENAZE TORENINDE SALDIRI İÇİŞLERİ BAKANI NEREDE ACABA 72 39 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Bunu yapan oe dır 72 33 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    ekepe kumpas ve tezgahları tam gaz devam 60 35 Yanıtla
  • Kirker:
    yanlış hareket. bu provokatörü derhal araştırılmalı 79 14 Yanıtla
  • Hakan şen:
    ey allahım ne günlere kaldık, seviye yerlerde, insanlar öfkeli 77 16 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Algı ya benzemiyor milletin canına tak etmiş bunun hal ve hareketleri Adam iyi vurmuş ama 28 51 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    darsı Recebin başına 29 49 Yanıtla
  • Ademkunt29!:
    cok güzel oldu. insallah daha cok zopalar yer. 23 42 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    Daha yeni başlıyor eğlence 25 37 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Bir inek hırsızı vakası daha... Birileri insanlara saldırtıyor mallarını... Bundan medet umanlar ters teptiğini görecekler. Ayyüce Türkeş hanımefendinin korumalarına babasının kabrini ziyaret ederken saldıranlar da aynı akıbeti görecekler. yumurtasını pişirmek için tüm ormanı yakmayı göze alanlar mı yine oyun peşinde. ikisine de geçmiş olsun 46 12 Yanıtla
  • Erdal Balci:
    aralarindaki anlasma bozuldu heralde 22 34 Yanıtla
  • Siyah beyaz:
    BANT TAKIN ARKADAŞA OLUR OLMADIK Bİ GÖRÜNTÜ ÇIKMASIN. İTİBARİ SARSILMASIN ?? ELLERİN DERT GORMESİN DAYİ... 25 26 Yanıtla
  • 2698:
    Bir kitleyi temsil eden hiçbir lidere bu şekilde saldırı yapılamaz. Burda olumsuz yapan yaratiklarida esefle kınıyorum 28 20 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Chp algı peşinde, ortalığı karıştıtmak için her yolu deniyorlar. Kendileri tutmuştur adamı. Yumrukda atmamış anlıda atılan bir tokat zarar vermeyecek şekilde 14 22 Yanıtla
  • Akif Çağran:
    Altından eko çıkabilir iyi araştırılsın 15 20 Yanıtla
  • turkumdogruyum?:
    Saldırgan Türk-Kürt değil Esir köle Cariye nesli Osmanlıymış. 20 15 Yanıtla
  • 32321216034i:
    Sürekli bir kaos ortamı yaratmak isteyen birileri var kesinlikle tasvip etmiyoruz bu ve bunun gibi hareketleri 29 2 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Bu ne cüret acaba..hepimizin kızdığı insanlar var...tutulmuş olduğu o kadar bariz ki...birileri alamadığı hırsını aldırmış.2 güne serbest bırakırlar yada kendi yaptırdı derler.ben bu siyaset ortamında artık hiç birşeye şaşırmıyorum 25 6 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    CHP nin senaryosu dur 6 25 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    bunu yapan insan olamaz derhal bir veteriner kontrolünden sonra sığınağa konulması lazım 17 12 Yanıtla
  • şehzade mustafa:
    Böyle bir şey Ak parti genel başkanına yapılsa hemen yayın yasağı gelir.bu görüntüler hemen kaldırıldı.sisayet bu kadar çirkin leşmemeliydi .siz insanlığınızıda kaybetmişsiniz.Halk sahip çıkacaktır Allah büyük. 12 13 Yanıtla
  • leverboy kara:
    E kameralarda bantlı şimdi suçlu içerde özeli dövmüş 10 14 Yanıtla
  • murat atis:
    Osmanlı tokadı. 4 18 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Barış ve kardeşlik bla bla bla 13 6 Yanıtla
  • onur egemen:
    SENARYO DEGİLSE ADIMI DEĞİŞTİRİRİM. YUMRUK NERDE? KÖRMÜSÜNÜZ? ADAM AVUC İÇİYLE SEVMİŞ 7 9 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu kadar nefret dili ile ne olacakti.. surekli o buna su digerine cunku uretecek proje de yok karsi proje hic yok.. insan insan uzerinden nemelanma pesinde ha oy ha baska bir sey.. 8 6 Yanıtla
  • Elisa21:
    ALİ MAHİR BAŞARIR DA KAÇACAK YER BAKIYOR O SIRADA MECLİS KÜRSÜSÜNDE AHKAM KESMEYE BENZEMEZ 6 7 Yanıtla
  • c4m5hpdvy6:
    Mimiklere baktığın zaman danışıklı dövüş olduğu anlaşılıyor . Algı yaratmak mağdur oynamak için planlanmış bir senaryo 5 8 Yanıtla
  • Ademkunt29!:
    güzel haber 6 7 Yanıtla
  • Ademkunt29!:
    güzel haner 5 7 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Bu cehapeliler hep dayak yiyor yav 5 7 Yanıtla
  • 4515sevim:
    her ne kadar muhalefeti desdeklemesemde bu saldırıyı kınıyorum. Vurduğu kişi bir insan, bir baba bir eş. Bunu haketmiyor. Zaten gözlerinden tedavi olmuş. Bir insan olarak bunu hiç hoş görmedim. 7 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Aslında endişeye gerek yok sağlam vuramamış özgür'se olayı ah vah yaparak fazla abartmış 5 5 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Bu olayın altından chp çıkar, zarar vermek isteyen biri, alnına şaplak vurmaz, gözüne yumruğu indirir iki ay mor gözle dolaştırır adamı. Bu parayla chp tarafından tutulmuş belli. Zarar vermeden ses getirsin algı oluşsun diye 5 5 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    Akp torelleri vuran gansizi savunuyor cocuklarini oldurmus bu canavari savunuyor neymis osmanli cocuguymus bizde ataturkun askerleriyiz 6 3 Yanıtla
  • Omer :
    Derbide sakatlananlarlar gibi. Dönüpte bir tanede sen vursaydın güzel oy toplardın. Sağda solda bağırmana gerek kalmazdı. 4 4 Yanıtla
  • Ankara21:
    Hep anamuhalefet liderlerine oluyor saldırı 6 2 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    Ak partili olarak saldırıyı kınıyorum. Ancak böyle durumlara da zemin hazırlamamak adına özgür özel hareketlerine dikkat etmeli. ayrımcı söyleyişlerden uzak durmalıdır. 3 4 Yanıtla
  • Seref Karabacak:
    orada duran bütün güvenlikler İşten atılırmı? 6 0 Yanıtla
  • istanbul.34:
    Trump a kurşun neyse bu da o dur 6 0 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Bu ülkede ne adalet ne ekonomi nede huzur var, herşeyden önemlisi artık halkın istemediği bir hükümet var... 3 3 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    Ecevit kemal özgür hepsi CHP'li saldiya ugruyor garip degilmi bana göre tezgahh CHP iktidar olamaz ne yaprsaniz yapın OY YOK CHP'YE 4 2 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    gitsin Fransa'ya şikayetini bildirsin yine akp yaptı diyecek eminim 4 2 Yanıtla
  • Recep dönmez:
    özgur ozelin karizmasi cizilmistir bir algi operasyonu ile karsi karsiya kaldik bakalim bunun altindan ne cikicak merakla bekliyoruz ?? 4 2 Yanıtla
  • M ALİ:
    Gram aklı olan şiddetin her türlüsüne karşı olur. Mallar boynuz ve toynaklarıyla, insanlar fikirleriyle mücadele verir. 3 1 Yanıtla
  • Sedat Dogan:
    Kameralar önünde şimdi Türkiye'de adalet var derler kimin adamı 4 0 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    kisasta hayat vardır . 1 2 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    KİM OLURSA OLSUN SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER... BU EĞİTİMSİZ YOBAZIN YAPTIĞINI SAVUNAN MEMNUN OLANLAR VAR? MENMUN OLAN BU TİPLERDEN ÇOCUKLARINIZI UZAK TUTUN.... NOT DÜŞEYİM ÖZGÜR ÖZELİ (CHP,Yİ)GÜNAHIM KADAR SEVMEM YALNIZ BU OLAYI TASVİP EDECEK KADAR AKLINI YİTİREN YOBAZ BARBARDA DEĞİLİM... 3 0 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    Dayıyı bantla kapatmamislar bak ne oldu bide adama kiziyosunuz 0 3 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Kendileri yapmistir. 0 2 Yanıtla
  • Fahri URHAN:
    Kınım kınım kınıyorum. 2 0 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Öncelikle çok geçmiş olsun. Tepkiniz bile varsa bu şekilde tepki göstermek bir acziyettir. Bir topluluğu temsil eden birine bu şekilde bir şiddet uygulanması ne kadar acizlikse buna sevinmek ve onaylamakta o kadar acizliktir. CHP de daha önce de Kılıçdaroğlu'na bu şekilde saldırılar oldu. Acil olarak bu korumaların araştırılması gerekiyor. Onlar mı Özgür Özel'i koruyor yoksa Özgür Özel mi onları koruyor belli değil. Bu konu Özgür Özel'e saldırı olarak değil bir siyasi lidere saldırı olarak değerlendirilmeli ve İçişler tarafından partiden isimden bağımsız araştırılmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. 1 1 Yanıtla
  • Orhan Katılmış:
    Yanlış hareket ne olursa olsun böyle bir şey yapmaya hakkın yok 1 1 Yanıtla
  • Can Dezen:
    lanetliyoruz provakarırdur 1 1 Yanıtla
  • dilaver ovalı:
    Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz..Bunu yapan zaten insan olamaz.Ancak,korumalarda çok büyük hata var.Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalılardı. 1 0 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    saldırdan sonra korumaların ve partililerin hareketlere bak. adamı boğacaksınız yavaş olun, onu saldırdan önce yapacaktınız 0 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Yumruk atmamis osmanli tokati olarak da bilinen samari atmaya calismis 2 si farkli seyler lutfen kamuoyuna dogru bilgi verelim 1 0 Yanıtla
  • MEHMET HAKAN YILMAZ:
    Vuran ellerin dert görmesin, için rahatladı, iyi olmuş vb. söylemlerde bulunan tüm bu mesajlarınızın ekran kayıtlarını alıp bir avukat olarak hakkınızda suç duyurusunda bulunuyorum. Bilginiz olsun. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    korumalar tam bir komedi 1 0 Yanıtla
  • 616161:
    ?????? 0 1 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    kendine kendilerine tiyatro oy kasmanın derdindler yıllar önce aynısı kemal kılıçdarogluna yapılmıştı yapanalrı akpe yaptırmıştı dediler bilindik tiyatro 0 0 Yanıtla
  • 5032Sy:
    özgür özel ilk dayağını yemiş, geçmiş olsun 0 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    orgınasyonlu işe benzıyor arkasında bırılerı olup korumalarda boş bırakmıs gıbı hep aynı olaylar...yarın altını fırlatmazlar herhalde...adam neden 21 yılda serbest kalmıskı 0 0 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    böyle kederli bir günde bile gene gündem olmayi basardi özgür bey 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Akif:
    Şaplağı yedi ne yumruğu, Ali Mahir Başaranın işidir zaten tam o an geriye çekiliyor oda biliyor olacakları.. 0 0 Yanıtla
  • Turan BAKIR:
    Bu kişi kimse kimliği açıklansın ki...bilelim 0 0 Yanıtla
  • 220822B.:
    ah o gazeteciler övünün 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel'e AKM çıkışı yumruklu saldırı - Son Dakika
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