Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı

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Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda kaldığı pansiyonun sahibinin gözaltına alındığı bildirildi.

05.05.2025 14:02
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde saldırı düzenleyen suç makinesi Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi uzatılırken, soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Tengioğlu'nun kaldığı pansiyonun sahibi de gözaltına alındı. Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Tengioğlu'nun çay içip sohbet ettiği görülüyor.

Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı

HTS KAYITLARI VE MASAK'TAN RAPOR DA İSTENDİ

Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istendi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

2 ÇOCUĞUNU VAHŞİCE KATLETTİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

Özgür Özel\'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı

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Son Dakika Politika Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • fmpsd69v55:
    İmamoğlu konusunda nasılki hz adem zamanına kadar gidildiyse her hareketi mobeselerden araştırılıp takip edildiyse aynı hassasiyeti bu cani içinde bekliyoruz üzeri örtülürse bilinki azmettiren bellidir net 67 23 Yanıtla
  • babasultan:
    CHP'nin korumaya ihtiyacı varsa bunu sağlayabiliriz.. yoksa öyle akp'li korumalarla olmaz bu iş 17 9 Yanıtla
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