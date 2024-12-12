Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerde yaşadığı sonuçları genel seçimlerde de yaşayacağını iddia etti.

12.12.2024 22:54  Güncelleme: 23:26
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2024 Yerel Seçimleri'nde ortaya çıkan sonucu hatırlatan CHP lideri, "'CHP'yi yönetmek Türkiye'yi yönetmekten daha zor' sözüne katılıyor musunuz'" sorusuna yanıt verdi.

"ERDOĞAN YERELİN TADINA VARDI"

"Hayır. CHP'yi de gayet güzel yönetiyoruz, Türkiye'yi de CHP'yi yönettiğimizden de güzel yönetiriz" diyen Özel, "CHP'nin kendine özgü meselelerini zorluklar olarak değil de güçlü yanlar olarak görmek lazım. 47 yıl sonra iktidar olduk. Yenilmez denen Tayyip Erdoğan'a hayatının ilk seçim yenilgisini yaşattık. Bu yereldi, yerelin tadına vardı, tadını aldı. Genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak. Cesareti varsa erken seçim sandığını koyar ve aday olur" ifadesini kullandı.

Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Aydın Yıldırım:
    ulan senin değil ağa babanın çapı yetermi? zavallı cehapeli 122 15 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    CHPKK ya Oy moy Yok CUMHUR İTTİFAKI İLE YOLA DEVAM DEVAM DEVAM DEVAM DEVAM 109 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Özgür Özel De Boş Çıktı 94 7 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    HALÜSİNASYON GÖRMEYE BAŞLADI ŞU AN KENDİNİ BEŞ TEPEDE TÖREN KITASINI SELAMLARKEN GÖRÜYOR AHHHH ÖZGÜR EDENDİ SENİDE KAYBETTİK 82 7 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    sen önce kendi kendini yönet ibibik..Tayyibi yenmek müdürü arkadan hançerlemeye benzemez.. zaten seçime kadar sen o koltukta kalabilecekmisin bakalım.. 67 5 Yanıtla
  • Muhammet N.N:
    Şu adamın zerre kadar ciddiye alınacak bir tarafı yok. Her yeri ayrı oynuyor.ortalık bu kadar pusluyken kimse Erdoğan’ı bırakmaz bence. Bunların eline memleket emanet edilmez 64 5 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    çık karşısına o zaman g yiyorsa tabi 64 4 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    SEN ÖYLE SAN. ADAM ORTADOĞUYU YÖNETİYOR. 62 5 Yanıtla
  • yavuz d:
    hatta tuvalet terligi kutu kola bile aday olsa kazanir dimi sn ozel:) ve imamoglu yavasin secim gecesi dedigi gibi "aramizda kalsin kazaniyoruz" 56 4 Yanıtla
  • Ömer Uslu:
    Senin ne haddine 49 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak - Son Dakika
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