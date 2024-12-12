CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
2024 Yerel Seçimleri'nde ortaya çıkan sonucu hatırlatan CHP lideri, "'CHP'yi yönetmek Türkiye'yi yönetmekten daha zor' sözüne katılıyor musunuz'" sorusuna yanıt verdi.
"Hayır. CHP'yi de gayet güzel yönetiyoruz, Türkiye'yi de CHP'yi yönettiğimizden de güzel yönetiriz" diyen Özel, "CHP'nin kendine özgü meselelerini zorluklar olarak değil de güçlü yanlar olarak görmek lazım. 47 yıl sonra iktidar olduk. Yenilmez denen Tayyip Erdoğan'a hayatının ilk seçim yenilgisini yaşattık. Bu yereldi, yerelin tadına vardı, tadını aldı. Genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak. Cesareti varsa erken seçim sandığını koyar ve aday olur" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak - Son Dakika
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