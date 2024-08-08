Özgür Özel'i dinleyen yok! CHP'li başkan, üç yeğenini birden belediyede işe aldı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'i dinleyen yok! CHP'li başkan, üç yeğenini birden belediyede işe aldı

Özgür Özel\'i dinleyen yok! CHP\'li başkan, üç yeğenini birden belediyede işe aldı

CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın seçimlerden bu yana 280 kişiyi işten çıkarırken, kendi yeğenlerini işe aldığı ortaya çıktı. Demirçalı'nın bu tutumu, işsiz kalan vatandaşlar arasında büyük tepki topladı.

08.08.2024 11:04
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP'li belediyeler bizlerin 'çocuklarının, torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli' diye bakacağımız yerler değildir" sözlerine rağmen CHP'li belediyelerde skandal atamalar devam ediyor. Bunun son örneğini Adana'nın Yüreğir ilçesinde gördük.

HER YEĞENE BİR KOLTUK

CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yeğeni Hasan Aydoğan'ı başkan yardımcılığına, diğer yeğeni Kubilay Aydoğan'ı ise Emlak İstimlak Müdürlüğüne getirdi. Başkan Demirçalı son olarak geçtiğimiz hafta ablasının kızı Yaren Doğdu'yu özel kalem müdürü olarak yanı başına oturttu.

Özgür Özel'i dinleyen yok! CHP'li başkan, üç yeğenini birden belediyede işe aldı

ARKADAŞININ OĞLUNA DA KIYAK YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre; yediği içtiği ayrı gitmediği ve yakın arkadaşı olarak bilinen Erkan Karakaya'nın oğlu Yağız Can Karakaya'yı da İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak koltuğa oturttu.

Özgür Özel'i dinleyen yok! CHP'li başkan, üç yeğenini birden belediyede işe aldı

CHP LİDERİ ÖZEL NET KONUŞMUŞTU

CHP lideri Özgür Özel, konuyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada "Çok önemli bir sınavdayız. Bütün gözler üzerimizde. Dikkatle bizi izliyorlar. O yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. CHP'li belediyeler bizlerin 'çocuklarının, torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli' diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri, o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık" ifadelerine yer vermişti.

Ali Demirçalı, Özgür Özel, Yüreğir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'i dinleyen yok! CHP'li başkan, üç yeğenini birden belediyede işe aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Ahmet Duran CELIK: Birde bu zihniyetin iktidar olduğunu düşünün 162 44 Yanıtla
  • mustafa sagdic: yanlis yanlıştır. lakin 25yildir daha beterini goruyoruz. 80 95 Yanıtla
  • Demir: Aile şirketi kurmuş. Maalesef bir çok yerde böyle 156 12 Yanıtla
  • caps lock: 20 senedir ne yapılıyordu ? 69 90 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya: inanmayın öyle bir atama falan yok 14 83 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Antalya büyüksehirde farklı değil . Kızmayın yani . 78 10 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Yemeyi en iyi bunlar bilir ama bi uzmanlık alanları var aynı yerden iktidarı eleştirirler ki kendi yaptıkları görünmesin diye 62 9 Yanıtla
  • Enver Atabey: Al birini vur ötekini 51 4 Yanıtla
  • emre: İmamoğlu nu dinlerler, bide o uyarsın bakalım partilileri 38 12 Yanıtla
  • ufuk freediver: al birini vur ötekini bunlar değişmez. 42 4 Yanıtla
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