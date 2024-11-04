Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında kayyım atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı üç belediye başkanını daha görevden uzaklaştırdı. Bakanlık kararına göre; Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.
Karar sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken dikkat çeken bir değerlendirme de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu. Bu gitmeden hiçbir şey değişmez ve düzelmez. Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez. Saray'ın hukuksuzlukları karşısında demokrasiye sahip çıkmadan Türkiye'nin geleceği aydınlanmaz" dedi.
Açıklamasının devamında "Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyumlara göz yummak, anti-demokratik bir düzenin kapısını aralamaktır" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Ayrışmadan, birleşerek ve büyüyerek bu tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadele etmekten başka şansımız yok! Sesimiz daha gür, irademiz daha sağlam, demokrasiye inancımız daha da sertleşerek her bir yurttaşımızı sorumluluk almaya ve adaletin Türkiye'sini inşa etmeye çağırıyorum."
Kılıçdaroğlu'nun kayyum kararına tepki olarak yaptığı paylaşımdaki "Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu" şeklindeki ifade "Bu sözlerin muhatabı AK Parti ile normalleşme sürecini başlatan Özgür Özel mi?" sorusunu akıllara getirdi.
İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum - Son Dakika
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