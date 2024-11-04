Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

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Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu'' şeklindeki sözleri siyasette normalleşme sürecini başlatan CHP lideri Özgür Özel'e bir eleştiri olarak yorumlandı.

04.11.2024 14:57  Güncelleme: 15:11
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Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında kayyım atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı üç belediye başkanını daha görevden uzaklaştırdı. Bakanlık kararına göre; Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.

"BU GİTMEDEN HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEZ"

Karar sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken dikkat çeken bir değerlendirme de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu. Bu gitmeden hiçbir şey değişmez ve düzelmez. Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez. Saray'ın hukuksuzlukları karşısında demokrasiye sahip çıkmadan Türkiye'nin geleceği aydınlanmaz" dedi.

"MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

Açıklamasının devamında "Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyumlara göz yummak, anti-demokratik bir düzenin kapısını aralamaktır" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Ayrışmadan, birleşerek ve büyüyerek bu tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadele etmekten başka şansımız yok! Sesimiz daha gür, irademiz daha sağlam, demokrasiye inancımız daha da sertleşerek her bir yurttaşımızı sorumluluk almaya ve adaletin Türkiye'sini inşa etmeye çağırıyorum."

O SÖZLERİN MUHATABI ÖZGÜR ÖZEL Mİ?

Kılıçdaroğlu'nun kayyum kararına tepki olarak yaptığı paylaşımdaki "Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu" şeklindeki ifade "Bu sözlerin muhatabı AK Parti ile normalleşme sürecini başlatan Özgür Özel mi?" sorusunu akıllara getirdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
Özgür Özel\'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu\'ndan ilk yorum

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Son Dakika Politika Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sudem meliss:
    Senin modan geçti konuşmaya hakkın Yok Yaşasın AKP 17 25 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    ALLAH AŞKINA 86 MİLYON ADINA KONUŞUYORUM Bİ GİT ARTIK GÜNDEMİN İÇİNDEN YIRTIK DONDAN ÇIKAR GİBİ ÇIKIP DURMA ÖNCE YIRTIK DONUNUN YAMASINI YAP 6 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ya arkadaş hala CHP genel başkanı görüyor kendini kemal bey 10 5 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Bi kaç ekepe trolü makarnacı paralı asker farklı hesap ve isimlerle bu sitede lakşakçılık yapıyor inanmayın toplasan 5 tane ekepe destekçisi yoktur sitede 9 4 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Her millet hak ettiğimi yaşar 12 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum - Son Dakika
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