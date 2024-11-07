Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi

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Sokak röportajı sırasındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte protokolde yer almıştı. Özgür Özel'in protokolde yanına oturmasına ilişkin açıklamalarına Kayserilioğlu sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi.

07.11.2024 09:46  Güncelleme: 09:56
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sokak röportajı nedeniyle tutuklanan ve sonrasında serbest kalan Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi çıktı.

Protokol konusuna açıklık getiren CHP lideri Özel, katıldığı canlı yayında Kayserilioğlu hakkında hata yaptığını söyledi. "Sözlerini düzeltmeden protokole almak yanlıştı" diye konuşan Özel, "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu" dedi.

"YUH YALANA GEL"

Özel'in sözlerine Dilruba Kayserilioğlu'ndan sert yanıt geldi. Kayserilioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yuh yalana gel. Ben mi sürpriz yapmışım. Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var, kahve içmeye diye gittik ısrar üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim"

Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi

Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Medya, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Johny Guitar:
    Şu rezilliğe bak Dilruba kim ki koskoca Atatürk’ün partisinin muhatabı olabilir 63 5 Yanıtla
  • Karakartal:
    Yakında chp başına geçmezse iyi bu Dilruba :) 41 3 Yanıtla
  • yavuz d:
    ya bu chp adam olmaz,iktidar olmak icin akp secmenini ikna etmen lazim sen gidip secmene kufur edeni bas koseye koyuyorsun,yerel secimide birinci parti ciktin diye ona guveniyorsan aldaniyorsun ondan 10 ay onceki cb secimlerinde ekonomide kotuydu hatta olduk bittik tuvalet terligi kola kutusu rakip olsa kazaniyordu:) 38 2 Yanıtla
  • Şafak türen:
    Çingeneye salahiyet vermişler tutmuş babasını kesmiş 27 4 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Sıkıntı yok ablacım ilk seçimde millet vekili olursun rahat ol takma kafana 29 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Senden olmayan seçmene "hakaret dahil makarnacı vs gibi söz edenleri yanına al ,seçim de o kesim den oy bekle . Başka bahara belki . 19 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş, al birini vur ötekine, açıklama için kendinizi yormayın tüm Türkiye ne olduğunuzu biliyor ve neler olabileceğini tahmin ediyor 18 2 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Liyakat dedikleri bu heralde 13 1 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    soyismi oglu ile bitiyor ve chpkk çok dikkatlı olmak lazım 9 1 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    standart seçmen profilleri. hakaret ve küfredene sahip çıkıp saygı beklemek. 4 1 Yanıtla
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