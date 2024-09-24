Özgür Özel: İmamoğlu'na kurulan kumpasın piyonu Süleyman Soylu - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: İmamoğlu'na kurulan kumpasın piyonu Süleyman Soylu

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ABD seyahati öncesi havalimanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan 'siyasi yasak' davasıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "İmamoğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adaylığına bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar, kumpasın piyonu Süleyman Soylu" ifadelerini kullandı.

24.09.2024 14:58
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak için ABD'ye seyahati öncesi İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan 'siyasi yasak' davasıyla ilgili İstinaf'tan çıkması beklenen karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel "Beni yolcu eden İstanbul İl Başkanımız ve Genel Başkan Vekilimiz birlikte o toplantıya katılacaklar ve o toplantıyı yönetecekler. 6 Genel Başkan Yardımcımızı görevlendirdik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız toplantının bir kısmına katılacak.

"HER İHTİMALİ GÖZ ÖNÜNE ALIYORUZ"

Ben dün akşam kendisiyle baş başa bir görüşme de yaptım. Kendimiz de bunu değerlendirdik. Her ihtimali göz önüne alıyoruz. Kimse bize olmadık bir davadan, olmadık bir suçlamadan bir cezayı normalleştirmeye ve bu olacakmış gibi kabul ettirmeye çalışmasın. Böyle bir gündemin yerleşmesine izin verilmemelidir.

"SOYLU GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA 'AHMAK' DEDİ Mİ DEMEDİ Mİ?"

Süleyman Soylu, bir kamu görevlisi olan Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' dedi. Ekrem Bey hiç terbiyesini bozmadan 'sensin o' dedi. 'İstanblu seçimini kim iptal ettirdiyse' dediğinde ahmağın o olduğunu hatırlatınca 'vay İstanbul seçimini YSK iptal etti, kamu görevlilerine hakaret ettiniz' deyip işi YSK'ya çevirdiler. Süleyman Soylu hepimizin gözünün içine baka baka Ekrem Bey'e 'ahmak' dedi mi, demedi mi? Ekrem Bey, İstanbul'un seçilmiş kamu görevlisi... Süleyman Soylu'ya verdiği cevabı, YSK'ya söylendi deyip ceza vermeye çalışıyorlar. Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmeye çalışmasın. Bunu biz kabul etmiyoruz. Böyle bir saçmalık, böyle bir şuursuzluk yok. Ben Türkiye'ye böyle bir ayıbı yaşatacaklarını zannetmiyorum.

"ADAYLIĞINA KISIT GETİRMEK İÇİN KUMPAS KURMUŞLAR"

Ekrem İmamoğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adaylığı ya da Ekrem İmamoğlu'nu bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar, kumpasın piyonu Süleyman Soylu. Bu dava yarın öbür gün görülecek, ceza çıkaracağız biz. Öyle bir şey yok. Bunu yaparsanız geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız millet çok daha şiddetlisinin uygular" dedi.

Özgür Özel: İmamoğlu\'na kurulan kumpasın piyonu Süleyman Soylu

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Son Dakika Politika Özgür Özel: İmamoğlu'na kurulan kumpasın piyonu Süleyman Soylu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erdogan Metin:
    Sen kimin piyonusun?diye sorarlar adama!! 9 17 Yanıtla
  • Depeche:
    herseyin altında süslü 10 3 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Ülkenin en kriminal şeyi… başına gelecekleri tahmin edebiliyor musun?.. 2 2 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Allahtan korkmuyorlar mansur üstad ve imamoglundan koktukları kadar seçimde kemal aga kendını degılde bunlardan bırını koysaydı şimdi reisin yerınde bunlar vardı 0 2 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Ülkeye bir faydanız olsun be, bu nasıl Atatürkçülük? Yazıklar olsun. 0 1 Yanıtla
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