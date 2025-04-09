Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı

Özgür Özel, İmamoğlu\'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun babasının yazlığına gerçekleştirilen jandarma operasyonuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel "Evden 690 dolar, 10 euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: 'Hasan İmamoğlu tutuklanabilir çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak.' Çıka çıka bu çıktı" dedi.

09.04.2025 11:15
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapılması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

ARAMA YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bugün gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun yazlık evine yapılan operasyon hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÇIKA ÇIKA BUNLAR ÇIKTI"

Özel "FETÖvari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi o evde. Evden 690 dolar, 10 euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: 'Hasan İmamoğlu tutuklanabilir çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak.' Çıka çıka bu çıktı" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Operasyon, Jandarma, İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı - Son Dakika

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