Özgür Özel: İmamoğlu'nun Çağlayan'daki işlemleri sabaha kadar sürecek - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: İmamoğlu'nun Çağlayan'daki işlemleri sabaha kadar sürecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB Binası önünde yaptığı açıklamalarda Ekrem İmamoğlu'nun ve gözaltına alınan diğer kişilerin işlemlerinin sabaha kadar süreceğini söyledi. Özel, "Çağlayan'daki sürecin sabahın ilk ışıklarına kadar süreceğini avukatlar söyledi" ifadelerini kullandı.

22.03.2025 23:04
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Saraçhane'de düzenlenen mitinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Çağlayan'daki sürecin sabahın ilk ışıklarına kadar süreceğini avukatlar söyledi" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'nin çağrısıyla gerçekleşen Saraçhane mitingleri bugün de devam etti.

"İŞLEMLER SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR SÜRECEK"

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin işlemlerinin sabahın ilk saatlerine kadar süreceğini aktardı.

"Dün nasıl konuştuysak, ne dediysek, nasıl sonuç aldıysak hep beraber bu gece fazlasını başaracağız, fazlasını" diyen Özel, "Değerli, değerli İstanbullular, siz bir şeyi geri aldınız. Siz evlerinizden çıkıp buraya gelmek istediğinizde dört gün önce Erdoğan'ın talimatı, valilik kararıyla emniyet, üç kişinin bir araya gelip toplanmasını, gösteri yapmasını, miting yapmasını yarına kadar yasaklamıştı. O kararın, o kararın ardından buraya gelen bütün yollar, Haliç'in üstündeki köprüleri kaldırdılar.

Buraya gelen tüm viyadükler, tüm yollar kapatıldığı halde ilk gün 110 bin kişiyle, ikinci gece 210-220 bin kişiyle, dün akşam, dün akşam 220 bin dedik. Drone görüntülerini görünce neye uğradığımızı biz de şaşırdık. Gözün gördüğü yerde 550 bin kişi vardı ve buralara yaklaşamıyorlardı. Ve siz göremiyorsunuz, bilmiyorum. Orada bir ekran var, canlı yayın aktarılırsa göreceksiniz ki bir uçtan Bozdoğan Kemeri'nin önünden ta gözün görebildiği yere kadar hep birlikteyiz. 550 bin kişiyle göz göze tarihi yarımadada bağlantı yollarıyla birlikte 1 milyon kişi gönül gönülleyiz, 1 milyon kişi" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ'NE SESLENDLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Özel,Buradan özellikle, dün akşam söyledim. Kanunsuz bir emir verdi Erdoğan. Ne yapsın vali, ne yapsın emniyet müdürü? Bir tarafta emri veren, kanunsuz emri veren bir kişi, tek kişi, tek adam. Karşısında, ondan korkmayan milyonlar var. Kim durdurabilir sizleri? Ancak dün akşam, gaz atılırken bizim buradan seslenişimize yanıt veren il başkanımın telefonlarıyla Bozdağ Kemeri'ndeki gençlere yapılanlara karşı orayı durdurup onları buraya çağırmamıza imkân tanıyan ve bundan sonra da bu gece, yarın ve devamında karşımızdaki polise, kanun dışı emirler vermemesi noktasındaki duyarlılığımıza hassasiyet göstereceğini beklediğim İstanbul Valisi'ne sesleniyorum.

HAVAİ FİŞEK ATANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşması sırasında polise havai fişek atanlara gençlere de çağrıda bulunan Özel, "Bu akşam burada, İstanbul'da bir tarih yazılacak. Bunun karşısında durmayın, duramazsınız. Erdoğan'ın bütün tehditlerine rağmen, nerede ne oluyor söyleyin. Yok abim gaz falan yok, ben görüyorum. Gaz yok, görüyorum, olduğu zaman söylüyorum. Şimdi, nerede, nereden atılıyor? Bozdağ kemeri, orada değil mi o? Değerli arkadaşlar, Bozdağ Kemeri'nin tarafına doğru havai fişek atılması gibi bir durum olursa, bunu ne sahiplenebiliriz ne savunabiliriz.

Lütfen oradaki arkadaşlar bu tarafa gelsinler. Bu gece ne yapacaksak hep beraber yapacağız. Gençler için, İstanbul için, Ekrem İmamoğlu için, gözaltına alınmış 393 arkadaşımız için hep birlikte olmalıyız. Ancak haklıyken haksız çıkamayız.

Karşınızdaki polise, oradaki grup için söylüyorum, havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. O havai fişeğin nasıl bu tarafta fişek atıldığında evlatlarımız Gezi'de kör olduysa, bir babanın evladı ya da minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa biz bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen barışçıl ve haklı pozisyonumuzu savunalım. İşte bu meydanın gücü haklılığında kardeşim. Haklıyız biz, biz kazanacağız. idin uyarın, alın gelin. Bakın, olmaz böyle şey. Bu meydanda hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bu meydanda hepimiz aynı şeyi istiyoruz ve hep birlikte haykırıyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hep beraber" sözlerini sarf etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YANIT VERDİ

Gözaltında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mesajını ileten Özel şu ifadeleri kullandı: "Sizi İmamoğlu selamlıyor, Ekrem İmamoğlu! Sayın Sayın Gökhan Günaydın'a, Sayın Gökhan Günaydın'a Boğaziçi Üniversitesi'ne üç milletvekilimizi yönlendirmesini, Sayın Vali'ye Boğaziçi Üniversitesi'ndeki müdahalelerin derhal durdurulmasını ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler ne yapmak istiyorlarsa, bu meydanı istiyorlar mı? Boğaziçi ne istiyorsa onun diplomasisini hızla gerçekleştirelim. Oradaki saldırıyı durduralım. Buradan Boğaziçi'ni selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum Boğaziçi'nin büyük direnişini. Bugün Erdoğan tuttu şöyle bir açıklama yaptı, dün akşam saatlerinde bugün haberdar olduk. Diyor ki: "Sokak çağrıları kabul edilemez. Türkiye sokakta kurulmuş bir ülke değildir.

Sayın Erdoğan şunu bil, bu ülke, bu güzel şehir Gazi Mustafa Kemal Atatürk buralara yabancı gemiler gelmesin diye, yabancı postal ayak basmasın diye Çanakkale'de ölümü göze aldı. Askerlerine savaşmayı değil ölmeyi emretti. Bu meydandaki Türklerin, Kürtlerin, Lazların, Çerkezlerin, bu meydandaki Alevi'nin, Sünni'nin, bu meydandaki Müslüman'ın, Hristiyan'ın dedeleri orada kucak kucağa yatıyor. Ama sonra bir, bir tek adam bir imzasıyla izin verdi ve İstanbul'a o donanmalar geldi. İstanbul işgal edildi. İstanbul işgaline ilk tepki İstanbul meydanlarında protesto mitingleri oldu. O mitingleri Darülfünun öğrencileri organize ediyorlardı.

"SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR DEVAM EDECEK"

Ekrem Başkan 1 saat önce savcılık sorgusuna girdi. Geçtiğimiz günlerde iki ayrı sorgusu toplamda 6,5 saat sürmüştü. Bugün de en az 5 saat o iki ayrı sorgunun savcılık ayağının olacağını ümit ederiz o aşamadan sonra bir mahkemeye sevk olmayacağını. Ama mahkemeye sevk olursa neredeyse bir o kadar zamanın da geçeceğini yani Çağlayan'daki sürecin sabahın ilk ışıklarına kadar devam edebileceğini oradaki avukat arkadaşlarımız bize bildirdiler. Orada 30 ayrı savcı ifade alacak ama daha sonra ifadelerin birleştirilmesiyle birlikte hakimliğe sevkten önce birkaç saatlik bir ara olacak. Biz bu süreci en yakından takip edeceğiz, size düzenli olarak bilgi vereceğiz. Siz, Ekrem Başkan'la bugün görüştük. Sevgili eşi Dilek Hanım, Ekrem Başkan Çatalca'ya gidince bizim de hep beraber Çağlayan'a gitmemizi arzu etti ve o planlamayı yapıyorduk."

Özgür Özel: İmamoğlu\'nun Çağlayan\'daki işlemleri sabaha kadar sürecek

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Son Dakika Politika Özgür Özel: İmamoğlu'nun Çağlayan'daki işlemleri sabaha kadar sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Emin Aloş:
    Yolcudur Abbas bağlasan durmaz papazın oğlu yarın yolculuk Silivri ?? 62 41 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    anlamadım gitti herşeyi dönüp dolaşıp Cumhurbaşkanı na nasıl bağlıyor yuh adamın işi gücü yok sabah akşam senle uğrasicak sanki Allah ıslah etsin 51 31 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Seninde günlerin az kaldı özgo sen iyice ortalığı kışkırt bu devleti basite aldınız dimi öyle uzaktan parmak sallayarak olmaz bu işler hepiniz yargının önüne çıkıp hesap vereceksiniz maskeli Beşler çetesi 43 27 Yanıtla
  • kralburda:
    Krallar gibi çıkacak içerden ve ülkeyi en az 50 yıl yönetecek inşallah 26 43 Yanıtla
    dkmbhr6zsq:
    siz hala algı yapıyorsunuz yapılanlar ortada. tutuklanmayacak adamınızla 3 günde kaos ortamı yaratıp. tutuklatacksınız. o kralın bitti. dostum yeni kral ara kendine 1 0
  • Ates null:
    Ya,hırsızlık yok desene.Suç örgütü kurmak yok desene.Para aklayarak kendi cebini doldurmak yok desene.Ben kefilim desene neden diyemiyosun.Neden iptal edilecek kurultayınızı kurtarmak içşn alel acele olağanüstü kurultay kararı alıyosun.Sende bilşyosun neler olup,hangi dolaplar döndüğünü kefil olup,yoktur diyemiyosun.İşiniz gücünüz milletin dikkatini başka yöne çekip,suçluyu başka yerde aramak devleti suçlamak.Millet yemiyor artık kardeşim yemiyor,hala şu kadarız bu kadarız diye adam toplamaya,milleti devletine karşı kışkırtmaya çalışmayın.Bırakın mağduru oynamayı,bırakın ülkemizde iç karışıklık çıkartıp devlete ayar vermeyi.Buna gücünüz yetmez...Biz bütün milleti ile devletinin arkasında duran insanlarız...Dünyada Birbirimize düşmemizi bekleyen,ellerini ovuşturan akbabalar var..kaç kere denendi ama milletimiz buna izin vermedi,yine vermeyecek.Hemde size rağmen CHP 32 9 Yanıtla
  • Szka788304:
    böylesi muhalefet düşman başına gitti paralar geldi kaos çaldılar çalıyorlar çalacaklar bu halka müstahak sizi sınıf ayrımı hastaneye sokan bunlar dinimize yasak koyan çağdışı diyen bunlar rakı 140 tl vaadle oy isteyen baş örtüsü ne bez parçası diyen bunlar ve göreceksiniz gerçek yüzlerini eski sağı solu kabul ettirilmiş imkansız yasakları bunlara karşı mücadele edip kazanan reis şimdi kapalı bayana rozet takıyor konuşmacı olarak kürsüye çıkartıyorlar 17 10 Yanıtla
  • dkmbhr6zsq:
    Bünyan marjinal gruplar saray hanede. ne algı yapıyor sun Özgür efendi. milletin gözüne baka baka yalan konuşuyorsunuz. protesto edersin yüzü kapatmak nedir. cvp verin arkadaşlar yüzler neden kapanıyor. gaz maskesini takmış geşmi molotof getirmiş. bunlar nerden geliyor bunların tek sorumlusu savcılığa suç duyurusudur bu yazdıklarım. bu olayların polis yaralamalarının tek sırorumlusu Özgür özeldir 18 7 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Küfür tek millet.. şuan sokaktaki insanlar keşke Gazze de binlerce masum çocuklar katledilirken aynı tepkiyi gosterselerdı adımız müslüman yaşantımız kâfir gibi Rabbim ıslah etsin inşallah 19 4 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Hırsız vaaarrr!!!! 15 7 Yanıtla
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