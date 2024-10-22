Özgür Özel'in KHK açıklaması gündem oldu, sosyal medyada genel af çağrıları yükseliyor - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in KHK açıklaması gündem oldu, sosyal medyada genel af çağrıları yükseliyor

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CHP Lideri Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında KHK'lılarla ilgili "Hakimler 'sen suçsuzsun kardeşim' diyorsa, hangi birisini bir gün daha işine iade etmiyorsanız aynı vebali siz de alıyorsunuz" sözleri sonrası sosyal medyada genel af çağrıları yükseldi.

22.10.2024 19:18
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen kişilerin mağduriyetini dile getirdi. Özel'in sert bir dille tepkisini dile getirdiği açıklamaları sonrası binlerce kişiden genel af çağrısı geldi.

Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkede darbeye kalkışmış, kendi altına verilen tankla bu milletin evlatlarını ezmiş bir çetenin liderini ABD'den alamamış olmaya sessiz kalanlar şimdi çıkmışlar arkasından konuşuyorlar.

Bu Fetullah Gülen öldü gitti günah kapısı açıktır arkadaşlar. Hakkı yenenlerin mağduriyetleri devam ettikçe günah kapıları açıktır. Ona ne istediyse verenlerin de günah defterine bunlar işlenmektedir.

Yetkiyi FETÖ ile mücadele diye aldılar, ne kadar solcu varsa KHK ile attılar. Hangi görüşten olursa olsun KHK ile Meclis'in yetkisi OHAL'de Erdoğan tarafından kullanılırken, iftirayla yanlış tespitle, evladını okuturken imkan yok, evladını bunların dersanesine yollamışlar gibi makul terörle ilişkili olmayan kişilere hakimler 'sen suçsuzsun kardeşim' diyorsa, hangi birisini bir gün daha işine iade etmiyorsanız aynı vebali siz de alıyorsunuz"

BİNLERCE KİŞİ GENEL AF ÇAĞRISINDA BULUNDU

Özel'in açıklamaları sonrası sosyal medya üzerinden binlerce kişi genel af çağrısında bulundu. KHK ile ihraç edilen çok sayıda kullanıcıdan, "Kendi ülkelerinde her suçtan affa uğrayanları bile aramıza aldık kendi vatandaşlarımızın bu kadar hakkı yok mu?", "KHK zulmü hemen, derhal son bulmalıdır. Siyasi mahpuslara yönelik genel af derhal çıkarılmalıdır." şeklinde mesajlar paylaşıldı.

Özgür Özel\'in KHK açıklaması gündem oldu, sosyal medyada genel af çağrıları yükseliyor

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Son Dakika Politika Özgür Özel'in KHK açıklaması gündem oldu, sosyal medyada genel af çağrıları yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ALİÇO null:
    genel af çıkarsa ortalık karışır 77 22 Yanıtla
    Ahmed Mehmed:
    Genel af mağdurun bir kere daha mağdur edilmesidir 1 0
  • Selimcan Eren:
    mhp ile kandil yanyana . büyük lokma ye büyük konuşma demiş atalarımız. chpkk diyenler neredesiniz şimdi tüm millet MHPKK diyor 44 18 Yanıtla
    İlhan İnan:
    Nerenden çıkardın bu iddiayı, nerenizle düşünüyorsunuz..... 0 1
  • serkan keskin:
    hapishaneler icerden kalabalik 49 13 Yanıtla
  • Türkay:
    genel değil ama kısmi af gerekli. kadına çocuğa karşı ve terör suçları hariç 23 36 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Bunu alın oradan.. bunak şey öcalanı mecliste konuşma yapmaya davet ediyor… bu neyin derdinde.. Allahım sen benim aklıma mukayyet ol 48 5 Yanıtla
    mustafa sagdic:
    makarna ocalani davet eden akp ve mhp 0 0
  • Murat Zor:
    sınav sorularını alarak askeri okula, tıp fakültesine vs. gidip makam mevki sahibi olanlarmı af edilip göreve iade edilecek. ozman çok büyük sıkıntı yaşanıt bütün kurumlarda özellikle tsk da 36 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    allah ulkemizi esirgesin. siyasiler alayi raydan cikti 40 6 Yanıtla
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