Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil - Son Dakika
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Politika

Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil" ifadelerini kullandı.

31.10.2024 22:22  Güncelleme: 22:41
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Terör örgütüne üye olmak suçundan' tutuklanmasının ardından, Başsavcı Akın Gürlek'i hedef almış, "Buradan sesleniyorum. Sayın Erdoğan'ın talimatıyla gelip de bu operasyonlara girişen Akın Gürlek, Zekeriya Öz'ü hatırlıyor musun? Sen Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün" ifadelerini kullanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel'in başsavcı Akın Gürlek'i hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.

"YARGI MENSUPLARININ TEHDİT EDİLMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez.

"KİMSENİN HAKKI DA HADDİ DE DEĞİL"

Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Anayasamızın 138. maddesine göre; Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.

"ÇİRKİN SÖYLEM VE DAVRANIŞLAR HUKUK DEVLETİNDE ASLA KORUNAMAZ"

Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz.

"AKIN GÜRLEK, SEN ERDOĞAN'IN ZEKERİYA ÖZ'ÜSÜN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını sert sözlerle eleştirmişti. CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu operasyonu yönettiğini iddia ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i de Zekeriya Öz'e benzetmişti. Özel şu ifadeleri kullanmıştı: Bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız. Ahmet Hoca'nın tutuklanacağını dün öğle saatlerinde Erdoğan açık açık söyledi. Talimatı vermişler. Biliyorsunuz, Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş, Hrant Dink davasında Saray'ın talimatlarını yerine getiren biri vardı. Onun adı seyyar giyotin. Mahkeme mahkeme gezdirip adaleti katlettirmişlerdi. Onun adı adaletin celladıydı. Son görevi bakan yardımcılığıydı. Bir telefonla, "Bana İstanbul'da lazımsın" emriyle koştu geldi ve dünkü operasyonu yönetti. Buradan sesleniyorum. Sayın Erdoğan'ın talimatıyla gelip de bu operasyonlara girişen Akın Gürlek, Zekeriya Öz'ü hatırlıyor musun? Sen Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün.

Ahmet Özer\'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel\'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil

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Son Dakika Politika Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • mustafa sagdic:
    peki o zaman neden polat ailesi disarda ? neden kizilay baskani kizi disarda ? muhalefete gelince horozlaniyor sayin bakan. 193 51 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    yargıyı keyfine göre kullanmak kimin haddine peki 152 24 Yanıtla
  • Emin Erol:
    cumhurbaşkanı anayasa mahkemesini tanımıyorum diyor o be olacak peki 134 21 Yanıtla
  • Serhat Bağcı:
    Evet doğru ama siz de anayasa Mahkemesi’ne saygı duy. 136 15 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Sizin iktidarınızda yargı mı kaldı. Adalet mi kaldı hukuk mu kaldı. 124 26 Yanıtla
  • ÖZKAN SAVAŞ:
    Sayin bakan hiçkimse yargı mensublarına emir veremez diyor lakin buna inanmak istiyorum çok zor 119 21 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    siz anayasa mahkemesi baskani i tehdit ederken normalmiydi ?? siz yargiya parmak sallarken ? sizin icin yarginin onemi yok. aizin icin size dokunup dokunmamasi, yandas olup olmamasi onemli, cikin disariya anket yapin sayin bakan sizin adaletinize guven yuzde 25 bile cikmaz. adamina gore yargi dagitiyorsunuz 112 16 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Allah tan korkun yargı doğru işliyormu parası ve torpili olana işlemiyor 98 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DIYENE BAK 86 9 Yanıtla
  • kahraman yoldaş:
    fetöcü yılmaz tunç adaletin başında adaletmi kaldı .gün gelecek devran dönecek 76 17 Yanıtla
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