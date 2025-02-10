Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili kurultaya ilişkin "şaibe" iddiasında bulunmuş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı yayında bu ifadeye ilişkin "Sükut ikrardan gelir" demişti.

10.02.2025 13:42
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CHP'nin son 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in başkan seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' şeklindeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

YÜZDE 59,44 İLE GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini Manisa milletvekili ve partisinin grup başkanı olan Özgür Özel kazandı. Özel ikinci seçimin ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak (yüzde 59,44) genel başkan seçildi.

KILIÇDAROĞLU "SÜKUT İKRARDAN GELİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili kurultaya ilişkin 'şaibe' iddiasında bulunmuştu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında bu ifadeye ilişkin "Sükut ikrardan gelir" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA VAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında 'kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyleAnkara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayındasoruşturma başlatılmıştır. Soruşturmayakonu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." denildi.

CHP'DEN İLK TEPKİ: UTANÇ VERİCİ BİR DURUM

Kurultaya açılan soruşturma için CHP adına ilk tepki Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır şu ifadeleri kullandı; "CHP Kurultayı en üst organdır. Demokratik yöntemlerle seçilen delegelerimiz oy kullandı, kurultayımız yapıldı. Herkes haddini bilmek zorundadır. Belediye başkanlarını yargıla, vekilleri yargıla, şimdi partiyi yargıla. Senin haddin mi Savcı Bey?

(Akif Hamzaçebi ve Kemal Kılıçdaroğlu tanık sıfatıyla ifadeye çağrılması) Hiçbir yorum yapmıyorum. Böyle bir dosyayı kabul etmiyorum ki yorum yapayım. 2010 referandumunda FETÖ oy vermeye çağırdı, 2017'de mühürsüz oylar kullanıldı. Onları incelesinler, araştırsınlar. Yarın Sayın Genel Başkanımız bununla ilgili açıklama yapacaktır. Utanç verici bir durumdur. Biz yolumuza devam edeceğiz."

Özgür Özel\'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

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Son Dakika Politika Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Mahşerin atlısı:
    ekepe kirli planlar peşinde yine noldu Özgür özel ağırmı geldi ircep 390 358 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    AKP yine birseyler deniyor. Bu savcılar hakimler Türkiyede ki hırsızlıklar arsızlıklar cinayetler infaz lar olurken neredeler. 272 449 Yanıtla
  • Berzan demirtas:
    Al birini vur ötekine CHP büfe bile yönetemez. Zihniyete oy verenler hzmete oy verseydi kaybetmezdi. 287 174 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    yani bavullar dolusu paranin nereye gittigini herkes biliyor … yalnizca kimse cesmesinin suyu kesilmesin istiyor . ancak oyunu kuranin ingiliz akli oldugunu sadece bakmayi bilen görür . adamlar kullanisli kolay satin alinabilir herkesi aliyorlar. bizim halkimizda kandirilmaya gayet elverisli . bir belediye temel atmama töreni yapipda alkislaniyorsa sorgulamasi gereken halk alkisliyorsa .. o halk her musibeti hakediyordur 329 70 Yanıtla
  • Bora Yosma:
    bel altılar başladı hayırlı olsun 210 25 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    hadi inşallah Kemal ağa geri gelsin 50 172 Yanıtla
  • Çelikk:
    Leke Atmakta Üstüne Yok Sizin Kirli İşlerinizi Kim Kapatıyor..?? 188 31 Yanıtla
  • Salim Şimşek:
    kemal Kiliçdaroğlu nu CHP den ihraç edin Akp ye katılsın. partisine verdiği zararı muhalif partiler vermiyor. 127 40 Yanıtla
  • bruno Sen:
    Mahsur yavaş bugün aday değilim dedi Bir yıl önceki CHP kurultayına bugün inceleme Tam bir komedi Tayip Erdoğan putine özeniyor ama Türkiye Rusya degil ! 128 34 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Ne oldu kilictaroglu daha kolay lokma idi dimi sizene başka partinin kurultayından ne boş işlerle ugrasiyorsunuz 153 6 Yanıtla
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