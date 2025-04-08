Özgür Özel\'in boykot çağrısı doğru mu? Dikkat çeken anket sonuçları: Gençlerden ters köşe

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından protestolar ve gösteriler meydana geldi.

ÖZEL'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tutuklanma kararı sonrası halkı sokağa çağırırken, ülke genelinde de boykot çağrısında bulunmuştu.

ASAL ARAŞTIRMADAN YENİ BOYKOT ANKETİ

ASAL Araştırma, Özgür Özel'in boykot çağrılarına ilişkin yeni bir anket daha gerçekleştirdi. Boykot çağrılarının seçmende 'eğitim, yaş, etnik köken, siyasi görüş, cinsiyet, parti tercihlerine' göre dağılımını inceleyen ASEL Araştırma dikkat çeken sonuçlar yayımlandı.





YÜZDE 57 BOYKOT ÇAĞRISINI YANLIŞ BULUYOR

21-28 Mart tarihleri arasında 26 ilde yaşayan kişilerle gerçekleştirilen ankette "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlattığı boykot çağrılarını doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarında Özgür Özel'in boykot çağrılarını yüzde 57,3 kişi yanlış bulurken, yüzde 29,1 kişi doğru buldu. Yüzde 13,6 kişi ise cevapsız kaldı.





GENÇ KESİM DE YANLIŞ BULUYOR

Öte yandan ankette dikkat çeken bir diğer detay ise genç kesimin de boykot çağrılarını yanlış bulması oldu. 18-24 yaş aralığı gençlerin 46,8'i yanlış bulurken, 25-34 yaş aralığında ise 54,5'i boykot çağrılarını doğru bulmadı.