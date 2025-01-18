Özgür Özel\'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi

Politika

CHP lideri Özgür Özel'in kırmızı kart çağrısı siyaset gündeminde sıcaklığını koruyor.

Partisinin Adana İl Kongresi öncesi halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel'in kırmızı kart çağrısıyla ilgili konuştu.

"NE YAPTIKLARI BELLİ DEĞİL"

"Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunların ne yaptıkları belli değil." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırmızı kartın kimlerin gösterdiği bellidir. Bunlar herhalde orta hakemliği falan bugüne kadar yapamadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların eline birer kırmızı kart tutuşturur yola devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"BU MİLLET AK PARTİ'YE KIRMIZI KART GÖSTERMEDİ"

20 yıl futbolculuk hayatında hiç kırmızı kart görmediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama bunlar bu işten anlamaz, öğrenecekler. Hangi kart nerede nasıl gösterilir? 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet AK Parti'ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar, kırmızı karttan da kurtulamadı. Hayatları hep böyle geçiyor." dedi.