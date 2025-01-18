Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart çağrısı gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel'in çağrısıyla ilgili Adana'da dikkat çeken ifadeler kullandı. 20 yıl futbolculuk hayatı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Bu millet AK Parti'ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar kırmızı karttan da kurtulamadı" dedi.

18.01.2025 14:26
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CHP lideri Özgür Özel'in kırmızı kart çağrısı siyaset gündeminde sıcaklığını koruyor.

Partisinin Adana İl Kongresi öncesi halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel'in kırmızı kart çağrısıyla ilgili konuştu.

"NE YAPTIKLARI BELLİ DEĞİL"

"Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunların ne yaptıkları belli değil." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırmızı kartın kimlerin gösterdiği bellidir. Bunlar herhalde orta hakemliği falan bugüne kadar yapamadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların eline birer kırmızı kart tutuşturur yola devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"BU MİLLET AK PARTİ'YE KIRMIZI KART GÖSTERMEDİ"

20 yıl futbolculuk hayatında hiç kırmızı kart görmediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama bunlar bu işten anlamaz, öğrenecekler. Hangi kart nerede nasıl gösterilir? 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet AK Parti'ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar, kırmızı karttan da kurtulamadı. Hayatları hep böyle geçiyor." dedi.

Özgür Özel\'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Siyaset, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Serkan Acar:
    Semih Tokuç Hırsız görmek istiyorsa halkın paralarını sanatçı müsveddelerine harcayan ceset torbası ve kefen paralarını cukka yapan istanbul ve ankara belediyelerine bak 238 363 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Hakan Tosun Tosun Geminin dümeninde hala REİS var 117 310 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Filozof sn Allah Allah Ben REİSİN Heykel fabrikası sattığını hiç duymadım Madem o kadar çok fabrikamız vardı bizim Almanya’da ne işimiz vardı neden bu ülkede genelev patron içesi Manukyan yıllarca vergi rekortmeni oldu boş yapmayın 172 249 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    31 Mart seçimlerinde hangi parti başkanıydın ayrıca şu anda fahri iktidar chp dir son seçimde birinci parti çıktı 268 89 Yanıtla
  • Hakan Tosun:
    14 - 18 Mayıs SARI KART, 31 Mart'da da KIRMIZI KART hangi hükümetimize ve partisine gösterildi acaba .. Atma ZİYAAAA.. 276 77 Yanıtla
  • Burak üstün:
    Erken seçim yap bakalım noluyo bu sefer hala size oy veren varsada kul hakkımı helal etmiyorum geleceğimizi çoluğumuzun çocuğumuzun geleceklerini yok ettiniz 211 108 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Geminin dümeninde kim var ziya sen ona bak :)))) 104 212 Yanıtla
  • Ferhat KAYA:
    artık gitme zamanı halktan koptunuz sevki Sefa içindesiniz geri sayım devam ediyor hiç başka partiye oy vermedim ama size oy yok 258 38 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    hırsızlık yapma da gör ölulere Suriyelilere oy kullandirdigini cümle alem biliyor bütün kolluk kuvvetleri elinde istediğin yerden çalmaya devam ölüm döşeğinde ki insan neden oy kullanır aklım almıyor özellikle söylüyorum EN AZ LİSE MEZUNU OLMASI GEREK OY KULLANMASI İÇİN SEÇİLENE 60 YAŞ SINIRI ŞART ADAM 80 YAŞINDA ALTINA KAÇIRIYOR NE HASTALIĞI OLDUĞUNU HERKEZDEN SAKLIYOR 80 MİLYONUN KADERİ İLE OYNUYOR FİYASKO.... 163 22 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    yerel seçimlerde gördüğünüz çift kırmızı kartı 139 33 Yanıtla
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