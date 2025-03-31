Özgür Özel'in "kayyum" iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in "kayyum" iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özgür Özel\'in "kayyum" iddiasına Adil Karaismailoğlu\'ndan yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum yapılmaya çalışıldığı iddiasına yanıt geldi. Karaismailoğlu, "Özgür Özel, yalanlarıyla saldırmaya devam ediyor. İcraat siyasetinden, devlet ciddiyetinden, CHP'nin genel başkanlık koltuğunu işgal etmesi, CHP'nin en acıklı hikayesidir." dedi.

31.03.2025 18:13
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Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmasının yankıları sürerken, Saraçhane'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Özel, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum yapılmaya çalışıldığını öne sürdü.

KARAİSMAİLOĞLU, ÖZEL'İN KAYYUM İDDİASINI YALANLADI

Özel'in iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt geldi. Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Trabzon gezisi fiyaskoyla sonuçlanan; yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, irtikap ve yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekârlığında yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremeyen Özgür Özel, yalanlarıyla saldırmaya devam ediyor.

Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

"CHP'NİN EN ACIKLI HİKAYESİ"

Halkımız, gerçek hizmeti ve samimi siyasetçiyi ayırt edebilecek bir iradeye sahip olduğu için, ülkemizi kutuplaştıran ve millet iradesine gölge düşürmeye çalışan siyasetçilere Trabzon'da da itibar etmemiştir. İcraat siyasetinden, devlet ciddiyetinden, kürsü ve konuşma adabından nasibini alamamış birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu iddia eden CHP'nin genel başkanlık koltuğunu işgal etmesi, CHP'nin en acıklı hikayesidir.

"KOLTUK TELAŞINDA OLANLAR, HİZMET YARIŞINDA OLANLARI ANLAYAMAZ"

CHP'li Adıyaman belediye başkanının da bizzat yalanladığı, hiç yaşanmamış bir olayı yeniden gündeme getiren Özel, maalesef provokatif omurgasızlığı tercih etmiştir. Koltuk telaşında olanlar, hizmet yarışında olanları hiçbir zaman anlayamaz."

Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SİYASİ FİŞLEME YAPIYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Özel'e sert tepki gösterdi. Çelik şunları söyledi: "Türkiye'nin içerisinde 'siyasi fişleme' yapıyor. Türkiye'nin dışına konuşurken de önce himaye talep ediyor, himayesine herhangi bir cevap alamadığı zaman da meseleyi siyasi şantaja dönüştürüyor. Sosyalist Enternasyonel açısından baktığınızda esas problem şu ki, Özgür Özel'in konuşmaları, tamamen Avrupa'daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda."

ÖZEL: SARAÇHANE'YE KAYYUM YOLLAMAK İSTEDİLER

Öte yandan Özel söz konusu iddiayla ilgili şunları söyledi: "Saraçhane'ye kayyum yollamak istediler, adında Adil olan, Bakanlık mevkiini işgal etmiş troll'den bozma siyasetçi olamamış biri, 'aman İBB'ye başkan oluyorum' diye avuçlarını ovuşturdu. Başbakan koydu, Meclis Başkanı koydu, bakan koydu olmadı. Bir Ulaştırma Bakanı eskisini, bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar" diye konuştu. Özel, "Çoğunluğun enerjisi İmamoğlu'nun arkasındadır.

"TÜRKİYE'NİN BAŞINDA BİR CUNTA YÖNETİMİ VARDIR"

Gelecek cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişimini milletimiz püskürtmüştür, bu darbecilerin yüzüne tükürmüştür. Bugün Türkiye'nin başında bir cunta yönetimi vardır. Genel iktidar onlardadır; ahlâki üsüntünlüğü, psikolojik üstünlüğü, çoğunluk enerjisini kaybetmişlerdir. Anketlerde geriye gitmektedirler, arkasında ne devlet ne millet vardır!"

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hakan1421:
    bunlar hem hırsız hem arsız hemde yalancı 17 15 Yanıtla
  • İskender Sakallı:
    Depremde neden bant daralttınız sorusuna cevap veremeyen Bakan değil miydi bu 16 13 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    depremde adıyamdaydım 2 gün yoktunuz 3. gün anca geldiniz.bi susun ! 12 9 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu tip insanlar o kadar boş ki, birisi bana birşey söylese de ben cevap versem de tekrar gündeme gelsem diye hazır bekliyor. Aferin sana Adil, Tayyip seni bakan yapar şimdi. Allah'ım bu tip boş gezenin boş kalfası olan insanları bu milletin başına bela etme, bu halk bu tip insanları görmek zorunda değil. Allah'ım duamı kabul et. 8 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    icraatı da bu mu yapıyor. ne icraatı var acaba. 4 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ben bu bakanı her açılışta 'Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle' diye konuşmaya başlayan biri olarak hatırlıyorum. Allah'ım, yalakalık dışında iş yapamayan bu tip insanları görmeyi nasip etmesin. Bir günahımız varsa da başka şekilde cezalandir ama liyakatsız insanları herhangi bir mevkiye getirme. Amin. 2 3 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Bunlar CHP iyice arsız ve hırsız okadar daha söyleyecek çok şey de yok at çamuru çıkart Eko hamuru 1 3 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bir süre sonra yalancı bilr artık kendi yalanına inanmaya başlıyor.işte o zaman sıkıntı başlıyor 0 0 Yanıtla
  • 205622:
    saldıran siz siniz kanalalr belediye başkanları gençler sizi laf söyleyenler padişahım çok yaşa demeyen herkes suclu 0 0 Yanıtla
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