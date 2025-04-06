Özgür Özel'in MASAK iddialarına bakanlıktan jet yanıt - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in MASAK iddialarına bakanlıktan jet yanıt

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Özgür Özel CHP'nin olağanüstü kurultayında, "MASAK'ta rapora imza atacak uzman bulamadılar. Bizzat Mehmet Şimşek'in baskısıyla bir uzman yardımcısına imza attırdılar" ifadelerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakan'ımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır" denildi.

06.04.2025 13:33  Güncelleme: 13:43
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Özgür Özel, genel başkanlık için yeniden aday olduğu CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturmadaki MASAK raporunun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bilgisi dahilinde hazırladığını öne sürdü.

"ŞİMŞEK'İN BASKISIYLA UZMAN YARDIMCISINA İMZALATTILAR"

Özel konuşmasında, "Komployu hazırlayanlar aralık, ocak ve şubat aylarında bir MASAK raporundan bahsettiler. MASAK'ta rapora imza atacak uzman veya kıdemli bulamadılar. Bizzat Mehmet Şimşek'in baskısıyla, Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e verdiği vazifeyle bir uzman yardımcısına imza attırdılar." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN JET YALANLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek hukuki yollara başvurulacağını söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanımızı mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef almıştır. Birçok kez belirtildiği üzere, MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgiler, Bakanlık bilgisi ve onayı dışındadır. Bu süreçte, Sayın Bakanımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakanımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

Özgür Özel'in MASAK iddialarına bakanlıktan jet yanıt
Özgür Özel\'in MASAK iddialarına bakanlıktan jet yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'in MASAK iddialarına bakanlıktan jet yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Doğrucu zırto:
    Özgür bey. her duyduğunuz şeyi teyit almadan söylüyorsunuz, ama sonunda rezil oluyorsunuz. 9 1 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    ne kadar kirli bir siyaset 55 yaşındayım hiç bu kadarını görmedim. Eskiden siyasi liderler bir araya gelir konuşur şakalaşırdı şimdi küfrler havada uçuşuyor 3 0 Yanıtla
  • Sena2007:
    özgür Özelin her yalanı elinde patlıyor artık yalan makinası da bu adamın yalanlarını olcemiyor biraz orantılı salla özgür bey 2 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    aklınca şaibeli kurultaya temizleme girişi mi siz bu ülkenin başına gelmiş en büyük belasınız pariste içip İstanbul lü soyan hırsızı savunmsnız devlet kurumlarını siyasete alet etmenizin tek bir mantıklı açıklaması olabilir sizinde parmağınız var 2 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    eski liderler kaldımı.. 0 0 Yanıtla
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