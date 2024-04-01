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Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP, 78 yıl sonra seçimi kazandı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP, 78 yıl sonra seçimi kazandı

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Cumhuriyet Halk Partisi, 47 yılın ardından 1'nci parti konumuna yükselerek pek çok kentin yönetimini kazandı. Manisa'da ise CHP, 78 yıl aradan sonra kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi olan Manisa, CHP için ayrı bir öneme sahip. CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.21 oy alarak zafer elde etti.

01.04.2024 11:02  Güncelleme: 11:27
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Cumhuriyet Halk Partisi, 47 yılın ardından 1'nci parti konumuna yükselerek pek çok kentin yönetimini kazandı. O illerden birisi de Manisa oldu. Kentin 17 ilçesinin 14'ü CHP zaferiyle sonuçlandı. Böylelikle CHP'nin tek partili dönemin bittiği 1946'dan bu yana kazanamadığı kent, tam 78 yıl sonra kazanıldı. Manisa, Özgür Özel'in memleketi olması nedeniyle de CHP için ayrı bir öneme sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa mitinginde 'rekor oy istiyorum' diyerek vatandaşlara seslenmişti.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN MEMLEKETİNDE CHP KAZANDI

81 ilin kesin olmayan seçim sonuçlarına göre siyasi partilerin 'kale' olarak gördüğü çok sayıda şehirde değişim rüzgarı esti. O kentlerden biri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa oldu. CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.21 oy aldı. MHP'li Cengiz Ergün ise yüzde 29.51 ile 2'nci sırada yer aldı. Ortaya çıkan sonuçla CHP, 1946'dan bu yana ilk kez kentte yönetimi eline almış oldu.

Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP, 78 yıl sonra seçimi kazandı

AK PARTİ KURULUŞUNDAN BU YANA HİÇ KAYBETMEMİŞTİ

1999 yılında Doğru Yol Partisi'nin Manisa'da kazanmasının ardından 2000'li yıllara gelindiği zaman AK Parti, kurulduğu günde bu yana Manisa'da yerel seçimlerden hep zaferle çıktı. Ancak 2024 Yerel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre 505 bin 538 seçmenin oy verdiği CHP'li Ferdi Zeyrek yüzde 57.21'le en yakın rakibi MHP'li Cengiz Ergün'e neredeyse iki kat fark attı. CHP, kentteki 17 ilçenin 14'nü de kazanmayı başardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'REKOR OY İSTİYORUM' DEMİŞTİ

Yerel seçimler öncesi Manisa'da iki kez miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak, "Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek prangalarından kurtaracağız. 'Seçim gecesi gözüm Manisa'da olacak' Manisa verdiği sözü tutar, rekor oy istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP, 78 yıl sonra seçimi kazandı
Özgür Özel\'in memleketi Manisa\'da CHP, 78 yıl sonra seçimi kazandı

Manisa Belediyesi, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP, 78 yıl sonra seçimi kazandı - Son Dakika

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