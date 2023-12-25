CHP lideri Özgür Özel\'in protesto edildiği şehit cenazesinden yeni görüntüler ortaya çıktı

DEM Parti Eş Genel Başkanı\'ndan bir skandal çıkış daha

Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin alçak saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze töreninde gerginlik çıktı. Şehidin memleketi Manisa'da düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel törende bulunan bazı kişilerin protestosuna uğradı. Tansiyonun yükseldiği anlara ait yeni bir görüntü daha servis edilirken, bir şehit yakınının Özel'i protesto eden kalabalık gruba "Herkesi sükunete davet ediyorum. Herkes misafirimizdir, başımızın tacıdır. Burada şehidi mahcup etmeyelim, bırakın yasımızı yaşayalım" dediği görüldü.

ŞEHİDİMİZ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak için ailesinin yaşadığı Yunusemre ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, baba evinde helallik alınmasının ardından Saruhan Bey Camisi'ne götürüldü. Şehidin yakınları tabutun üzerine kapanarak ağladı. Şehit Budak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde, askerlerin omzunda taşındığı Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

CENAZEYE KATILANLAR CHP LİDERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiye girerken protesto edildi. Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girdi. CHP lideri Özgür Özel, burada da "Özgür dışarı" sloganlarıyla karşılaştı. Cenaze namazı sırasında da gerginlik devam etti.

VALİNİN ARACIYLA ALANDAN AYRILDI

Özgür Özel cenazenin ardından alandan çıkarken vatandaşlar tepki gösterdi. Polis ekipleri, kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, yuhalanan Özel, Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrıldı.

"ŞEHİDİ MAHCUP ETMEYELİM, BIRAKIN YASIMIZI YAŞAYALIM"

Öte yandan CHP'li Özel'in protestoya uğradığı cenaze töreninden yeni görüntüler servis edildi. İnternete düşen videoda bir şehit yakınının Özel'i protesto eden gruba "Herkesi sükunete davet ediyorum. Herkes misafirimizdir, başımızın tacıdır. Burada şehidi mahcup etmeyelim, bırakın yasımızı yaşayalım" dediği görülüyor.