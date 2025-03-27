Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var

Özgür Özel\'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var

CHP'nin sokak çağrılarına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan çok konuşulacak bir yanıt geldi. Bakırhan, "Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Destekleriz ama bu iş için sokağa çıkmayız, bizim daha büyük işlerimiz var" ifadelerini kullandı.

27.03.2025 19:25
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Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel "sokak" çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla protestolar alevlenirken, gösterilerin ana adresi ise İBB yerleşkesinin olduğu Saraçhane oldu.

ÖZEL'E DEM PARTİ'DEN REST

Yaşanan arbedelerde çok sayıda protestocu gözaltına alındı. CHP lideri Özel'in sokak çağrısına ise DEM Parti'den dikkat çeken bir yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, CHP için sokağa çıkmayacaklarını, daha büyük işlerinin olduğunu söyledi.

"BİZ CHP'NİN EYLEMCİ KİTLESİ DEĞİLİZ"

Bakırhan şu ifadeleri kullandı: "Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Bizim partimizin böyle bir şeyi yok. Biz eleştiririz bu kararı ama bizim kendi, başka bir meselemiz var, bu meseleyi de aşan. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz.

Bizim bunları aşan ciddi bir yoğunluğumuz var. Biz barışı toplumsallaştırmaya çalışıyoruz. İmamoğlu ile mücadeleyi bizim üzerimizden yürütmesinler biz İmamoğlu'nu desteklemedik, kent uzlaşısı başka bir şeydir."

Tuncer Bakırhan, Özgür Özel, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Recep Şehitoğlu:
    Afarim bakırhan 86 26 Yanıtla
  • Sinan Çetinkaya:
    Adam haklı daha büyük işleri var liderleri içerden cikicak niye akp karşıtı iş yapsin 67 39 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    helal olsun ulan 76 26 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Tayyip Erdoğan nın işi bittiğinde sizi bir kağıt mendil gibi atınca görecem...Ondan sonra siz çıkarsınız sokaklara...O zaman görürüz sizi... 57 37 Yanıtla
  • Erol:
    Adam haklı suan onlar AKPKK VE MHPKK ile yol haritası çizmeye çalışıyorlar. 46 34 Yanıtla
  • 123123As:
    Bu CHP safida bunlar için seçim kaybetti ?? 50 26 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    daha buyuk isler.... dusundurucu.. erken secim hemen.. 44 29 Yanıtla
  • Sk 06:
    mhp akp pkk kolkola demleniyor büyük iş o 38 31 Yanıtla
  • Ahmet Bayram:
    siz yine akp saflarına yanaşmaya başladınız adımız gibi eminiz akp sizi yine yarı yolda istediğini aldıktan sonra satacak sizde pç gibi kalacaksınız ortada o zaman CHP size sahip çıkarsa Allah’ta o CHP nin belasını versin 16 25 Yanıtla
  • Metin17:
    DEM sizde göreceksiniz ve hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Boşuna kürek çekiyorsunuz anlaşma sağlamak istediğiniz organlar omurgasız.! 10 15 Yanıtla
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