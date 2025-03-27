Özgür Özel\'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel "sokak" çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla protestolar alevlenirken, gösterilerin ana adresi ise İBB yerleşkesinin olduğu Saraçhane oldu.

ÖZEL'E DEM PARTİ'DEN REST

Yaşanan arbedelerde çok sayıda protestocu gözaltına alındı. CHP lideri Özel'in sokak çağrısına ise DEM Parti'den dikkat çeken bir yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, CHP için sokağa çıkmayacaklarını, daha büyük işlerinin olduğunu söyledi.

"BİZ CHP'NİN EYLEMCİ KİTLESİ DEĞİLİZ"

Bakırhan şu ifadeleri kullandı: "Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Bizim partimizin böyle bir şeyi yok. Biz eleştiririz bu kararı ama bizim kendi, başka bir meselemiz var, bu meseleyi de aşan. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz.

Bizim bunları aşan ciddi bir yoğunluğumuz var. Biz barışı toplumsallaştırmaya çalışıyoruz. İmamoğlu ile mücadeleyi bizim üzerimizden yürütmesinler biz İmamoğlu'nu desteklemedik, kent uzlaşısı başka bir şeydir."