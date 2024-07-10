Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin lideri Özgür Özel'in Suriye'yi ziyaret ederek Beşar Esad ile görüşme isteğinin Şam yönetimi tarafından kabul edildiğini açıkladı. Bulut, ''Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak'' ifadelerini kullandı.

10.07.2024 11:17  Güncelleme: 11:39
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CHP'li Burhanettin Bulut, Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah isimli programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaretine ilişkin ilk kez konuştu ve Özel'in Şam'a gideceğini söyledi.

"ÖZEL, ÇÖZÜM İÇİN SURİYE'YE GİDECEK"

AK Parti iktidarının yarattığı Suriyeli sığınmacı krizi ve Suriye'de Türkiye'nin egemenlik alanındaki Süleyman Şah Türbesini hatırlatan Bulut, Özel'in çözüm için ülkeye gideceğini söyledi.

"ŞAM'DAN DA OLUMLU CEVAP GELDİ"

Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçtiklerini belirterek ziyarete ilişkin olumlu yanıt aldıklarını söyledi ve "Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi" dedi.

"ESAD'I MASAYA OTURMAYA İKNA EDEBİLİRİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı bir açıklamada Erdoğan ile Esad arasında arabulucu olabileceğini ifade ederek, "Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli. Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun. Erdoğan'ın son açıklamasından da görüyoruz ki bizim burada attığımız adımlar Erdoğan'ı da cesaretlendiriyor. Bu mesele Türkiye'nin en yakıcı sorunu, sığınmacı sorununu bizim öncelikli meselemiz. sözlerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'DAN HER ZAMAN" DAVETTE BULUNURUM MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik olası görüşmeler için "Her zaman" davette bulunacağını söylemişti.

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Son Dakika Politika Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak - Son Dakika

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