"Kurultay kararını ben aldım" diyen Özel nedenini ilk kez açıkladı - Son Dakika
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Politika

"Kurultay kararını ben aldım" diyen Özel nedenini ilk kez açıkladı

"Kurultay kararını ben aldım" diyen Özel nedenini ilk kez açıkladı

CHP Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de toplanması kararını aldı. Genel başkan Özgür Özel, bu kararı parti başarısının kötüye gittiği algısını yaratmamak ve kendilerine olan güvenlerini göstermek için aldıklarını belirtti. Özel, ''Kaçtı, ondan PM'de karar aldı, kendi almadı'' dedirtmemek için bunu tercih ettim. Bizim kendimize ve delegemize güvenimiz tam'' ifadelerini kullandı.

06.08.2024 08:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Tüzük kurultayı kararını nasıl aldığını anlatan Özel " Halen daha dönüp parti başarısızmış, işler kötüye gidiyormuş gibi izlenim yaratmaya çalışıp bizim de kendimizden endişemiz varmış gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Kaçtı, ondan PM'de karar aldı, kendi almadı" dedirtmemek için bunu tercih ettim. Bizim kendimize ve delegemize güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

"ESKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SİYASETEN SÖYLEDİK DEDİ"

Olağanüstü kurultayın tarihi 6- 9 Eylül olarak belirlenirken, gündem tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak olacak. Bu kapsamda"Neden kurultay kararı aldınız?" sorusunu yanıtlayan Özel, "Geçen yıl kurultay öncesi eski yönetim "23-24 Kasım 2023'te tüzük yapacağız" diyordu. Buna dayanarak, "Ben de yapacağım o tarihte" dedim. Seçimi kazandım. Ertesi gün odama yerleştim. İlk iş partinin avukatlarını çağırdım. Dedim ki, "Tüzük kurultayında ne durumdayız?" Aldığım cevap, "Öyle bir kurultay yok Özgür Bey, kararı alınmadı, gazete ilanı yapılmadı" şeklinde oldu. "Nasıl olur" dedim, eski genel başkan yardımcısını aradım. Dedi ki "Biz onu siyaseten söyledik. Sen yapacaksan, PM'yi toplayıp karar alıp öyle yapman lazım." dedi.

O dönem henüz mazbata almadığını ve mazbatadan sonraki cumartesi günü PM toplanacağını söyleyen Özel, "PM'ye dedim ki 'Karar alıp gazete ilanına çıkarak, aralık ayının ortasında kurultay yapmamız lazım.' Dediler ki 'Yerel seçim için adayları mı belirleyeceğiz, kurultay mı yapacağız?' Ben dedim ki 'Bunu il başkanlarına soralım.' Başkanlara sordum. Oybirliğiyle tüzük kurultayının ertelenmesine, seçime yoğunlaşılmasına karar verdiler." sözlerini kullandı.

Bu duyurulduktan sonra hem sosyal medyada hem partide çok sayıda kişinin "Namus şeref sözü vermişti, sözünü tutmadı" gibi ifadelerde bulunduğunu anlatan Özgür Özel, kurultay kararını il başkanlarıyla ve PM'de görüştüğünü, "Uygun görüyorsanız burada aldığımız karar doğrultusunda kurultayı ben çağırmak istiyorum" dediğini anlattı.

"KAÇTI DEDİRTMEMEK İÇİN BUNU TERCİH ETTİM"

"Bizim tüzüğümüzde olağanüstü kurultay maddesi düzenlenirken, PM çağrı yaparsa seçim maddesi olmuyor. Genel başkan çağrı yaparsa seçim maddesi ekleyebiliyor. Bir seçim çekincesi ile PM tarafından alınırsa istismar edilebileceği için kararın benim tarafımdan alınmasını daha doğru buldum" diyen Özel, "Parti 50 yıl sonra seçimden birinci çıkmış. O günden bugüne tüm anketlerde birinci çıkıyor. Bu ayki tüm anketlerde farkı açtığımız ortada. Bazılarında fark yedi puana çıkmış. Bu durumda halen daha dönüp parti başarısızmış, işler kötüye gidiyormuş gibi izlenim yaratmaya çalışıp bizim de kendimizden endişemiz varmış gibi algı yaratmaya çalışıyorlar" diyerek süreci anlattı.

Özgür Özel, "Korktular da seçim maddesi eklemeyelim diye böyle yaptılar" şeklinde açıklamalar olur, parti yıpranır, olmayan bir endişe varmış gibi algılanmaya çalışılır diye bu kararı aldım. Vatandaşın ve partilinin şikayeti olmayan bir genel başkandan ve yönetimden birilerinin şikayeti varsa onların bileceği iş. Ama istismara yönelik olarak 'Kaçtı, ondan PM'de karar aldı, kendi almadı' dedirtmemek için bunu tercih ettim. Bizim kendimize ve delegemize güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, 9 Eylül, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Kurultay kararını ben aldım' diyen Özel nedenini ilk kez açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Serkan Basar: Cumhuriyetakpartisi genel başkanı :) 8 28 Yanıtla
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  • Kara kartal null: ulkede hersey birbir yasaklaniyor chpde tik yok 4 23 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz: Parti BAŞKANLIĞI ECZACILIĞA BENZEMEZ KILIÇDAROĞLU DAHA DONANIMLIYDI 5 14 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun: Sende parti yönetecek sofat yok özgür özel sen gidişinin chp yeni başkanı zamanla Ekrem İmamoğlu olacak bunu buraya yaziyom 4 9 Yanıtla

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