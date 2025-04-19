Özgür Özel mitinge traktörle geldi

Szka788304:

seksen sene niye gelişmedi ülke o zaman yolsuzluk yapanın yanına kear kaldı şimdi deşifre ediliyor bu zihniyet kötü zihniyet ekonomik kriz var konserler neden verdiniz parise niye gittiniz yargıya neden müdehale ettiniz haram olsun her yerden yolsuzluk haberleri geliyor kim bir kurş çaldı ise bir katrilyon nu bulan konser vermiş adam çüzzi miktar diyor bu ülkenin geleceği tehtit altında mağdur halk olacak ihya olan bunlar savun siz ne gelecekse herkesin başına gelecek