Özgür Özel mitinge traktörle geldi - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel mitinge traktörle geldi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat'ta düzenlediği mitinge Ekrem İmamoğlu için traktörle eylem yapan ve yaptıkları eylem nedeniyle trafik cezası kesilen çiftçilerin traktör konvoyu ile geldi. Çiftçilerin trafik cezasını ödeyen Özel miting alanına gelirken konvoyun başındaki traktörü kullandı.

19.04.2025 14:16
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Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün Yozgat'ta yapılıyor.

TRAKTÖRLER KONVOY OLUŞTURDU

Saat 14:00'da başlayacak miting için çiftçiler traktörleriyle geldi. Traktörlerin oluşturduğu uzun konvoy dikkat çekti.

Özgür Özel mitinge traktörle geldi

ÖZEL ALANA TRAKTÖRLE GİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konvoy oluşturan çiftçilerle buluştu. Özel, çiftçiler ile birlikte traktörler ile miting alanına geldi.

Özgür Özel mitinge traktörle geldi

Ekrem İmamoğlu için yapılan eylemlere traktörleriyle katılan Yozgatlı çiftçilere para cezası kesilmişti. Özel, çiftçilere kesilen cezayı kendisi ve İmamoğlu tarafından ödeneceğini söylemişti.

İMAMOĞLU'NUN MESAJI

Mitingde Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mesajı miting alanında okundu. İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yozgat'ın traktörleri yıllardır dert ekiyor, borç biçiyor, iktidar hiç duymadı. Milletimiz yaşadığı onca sıkıntıya rağmen sabırla sandığın önüne gelmesini bekliyordu.

İktidar 19 Mart'ta birkaç saat içinde devlete ve hukuka güveni yerle bir bitti. Demokrasiye, milletin iradesine büyük darbe vuruldu.

Akşam benim 30 yıllık diplomamı yetkisiz bir kurula iptal ettirdiler, sabah da beni ve arkadaşlarımı gözaltına alıp tutukladılar. Kimse sesini çıkarmaz diye hesapladılar ama millet ayağa kalktı, onların bütün hesaplarını bozdu.

Özgür Özel mitinge traktörle geldi
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Son Dakika Politika Özgür Özel mitinge traktörle geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Security Specialist:
    Eşek özgür özel daha çok yakışırdı :)) 175 153 Yanıtla
  • Hakan1421:
    ekremin çaldığı paralar o kadar çok ki bu trafik cezaları denizde bir kepçe deniz suyu gibi gelir 182 121 Yanıtla
  • pol1qaz789:
    Adam hırsızlık yapmış. Millet benim için ayağa kalksın diyor. İhbarlar CHP lilerden bile gelmiş, utanmadan mağdurları oynuyor. Seçim vaatleri sorulunca hatırlamıyorum dan başka cevap yok. Sadece kibir ve ukalalık var, icraat desen hakgetire.. 168 123 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    kiliçdaroglunun köylü çiftçiye bedava verdigi traktorle gekiyor galiba )) 186 60 Yanıtla
  • Sena2007:
    Bunlar hakikaten komik adamlar ya 155 77 Yanıtla
  • 2252:
    Bu ülkeye bir tane muhalefet gelmeyecek sanırım..Akıllı. 153 78 Yanıtla
  • 2018yigit:
    Allah akıl fikir versin 134 60 Yanıtla
  • k K:
    2.selanikli ataturk Õzgûr abi 55 92 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Şov bitti demeden bitmez. Mazotunu kendi almış mı? Fişi de göstersin :) 90 34 Yanıtla
  • Szka788304:
    seksen sene niye gelişmedi ülke o zaman yolsuzluk yapanın yanına kear kaldı şimdi deşifre ediliyor bu zihniyet kötü zihniyet ekonomik kriz var konserler neden verdiniz parise niye gittiniz yargıya neden müdehale ettiniz haram olsun her yerden yolsuzluk haberleri geliyor kim bir kurş çaldı ise bir katrilyon nu bulan konser vermiş adam çüzzi miktar diyor bu ülkenin geleceği tehtit altında mağdur halk olacak ihya olan bunlar savun siz ne gelecekse herkesin başına gelecek 71 22 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    traktör lere bak hepsi son model bunları sanki gazoz kapağınla aldılar namkörler 59 25 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    şah tın şapkayı takınca şahbaz oldun.... 52 18 Yanıtla
  • Elisa21:
    VİZYONUNUZA SOKAYIM 46 20 Yanıtla
  • akil:
    gerçektek çiftçi olarak hükümet bizi bitirdi yani tüm girdilere gündelik aylık zamlar yapıyor ama buğday üç sene önceki fiyattır yani 6 kilo buğdayı satsam 1 litre mazotu alamam daha bunu gübresi,ilacı, işçiliği,yedek parçası, kirası,nakliyesi, vs nasıl bu çark dönecek tarım bakanın yüzünü gören yok boşuna o koltuğu meşgul edipte millete devlete yük olmasın yaptığı bi iş yok o maaşa ve masrafa yazık.. 31 26 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    böyle eylemler yapın arkadaşlar eyvallah nedir vurmak kırmak yakmak hangi çağda yaşıyoruz yıl 2025 zaman medeniyet çağdaşlık uygarlık ve kültür spor zamanı gerek yok askeri polisi meşgul etmeye bu vatan hepımızın sorunları diyalog yoluyla halledebiliriz 31 3 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Özgür özel, gündüz yanan sokak lambası. Gereksiz biri, oksijen israfı 23 8 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    ingiltreye git senin dostların orda Özgül 15 8 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Sen neyin peşindesin, mansuru da s.tirettin 13 7 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Kemal yürüyerek Ankara’ya gitti Buda traktörle gidiyor aynı kafa ?????????? 11 8 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Boşuna kendini yıpratma Sizlerin peşine kimse takılmaz Varoş kesim her adımda geriye bakıp Yol alıyo 4 2 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Hani her çiftçiye bir traktör bedava verecekti o traktör bu mu acep 3 1 Yanıtla
  • Cenk Aydın:
    özgür özel hic şirin olmuyorsun traktörden inincede kameranin arkasinda ellerini siliyonmu islak mendile.. 2 0 Yanıtla
  • ayd121212:
    Adam Dünyada 2. olan 3 uçağın aynı anda iniş/kalkış yapmasını sağlayan havalimanı yaptı, Dünyanın en büyük sulama tüneli olan bismil tüneli için ilk kazma vuruldu. Bu jamboncular ne yapıyor? Traktör üstünde İmamoğlu mitingine gidiyor:)))))))) Nasıl vizyon ama!!! 1 0 Yanıtla
  • Ercan Mengü:
    Bunlar Ülkemi yönetecek? Allah devleti bunların idaresine vermesin.Kendi partisini yönetemeyen Ülkemi yönetecek. 0 0 Yanıtla
  • OZGUR BUYUK:
    HAREKETE BAK VİZYONA BAK :) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel mitinge traktörle geldi - Son Dakika
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