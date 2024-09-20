Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da konuşma yaptığı sırada 'Mustafa Kemal'in Askeriyiz' diyen kişiye, "Ben ne zaman Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceğim, ben söyleyeceğim. Sen söylemeyeceksin" diyerek tepki gösterdi.

20.09.2024 19:54
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardından konuşma yaptığı esnada dikkat çeken anlar yaşandı. "Mustafa Kemal'in Askeriyiz" diyen bir kişiye Özgür Özel tepki göstererek alandan uzaklaştırdı.

"BENİM YERİME KONUŞMA"

Özgür Özel, gergin dakikaların ardından konuşmasını şöyle sürdürdü: Bundan sonraki süreçte de bundan sonra ben onu söyleyeceğim zaman söylerim. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeyim. Senin işin orada olmak. Benim işim burada olmak. Benim yerime konuşma. Bak sen bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana aferin demez. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeceğim. Alın götürün kenara arkadaşım müsade alın.

Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

"KİMSE SANA AFERİN DEMEZ"

Arkadaşlar bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana aferin demez. Aksini söyleyen var mı kardeşim aksini söyleyen? Aksini söyleyen yoksa alın biraz yan tarafta söylesin.Ben ne zaman Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceğim, ben söyleyeceğim. Sen söylemeyeceksin. Bu parti birlik beraberlik halinde olumlu olumsuz lehte olabilir. Bizim artık çatlak sese aykırı sese değil birliğe beraberliğe tek sese ihtiyacımız var. İktidara yürüyoruz. İktidara giden bir partinin genel başkanı Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceği zamanı da bilir. Lafı ne zaman söyleyeceğini de kendi tayin eder.

Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

"BU PARTİ MEYDANLARI BOŞ BIRAKMADI"

Ben biraz önce söyledim. En zor zamanda en zor zamanda bu parti bu meydanları boş bırakmadı. Bu parti genel başkanlarını yalnız bırakmadı. Bu parti adayı kazansın kazanmasın arkasında durun. Birilerinin vaktiyle burun büktüğü bir % 25 vardı. Biz şuna inandık bu insanlar fazlasını başaracaklar.

Özgür Özel, \'Mustafa Kemal\'in askeriyiz\' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ercan Karatas:
    Adam öldü hala ne diyim 51 22 Yanıtla
  • Mehmet Kaya:
    ?????? sen kimsin sen de sıradan bi insansın sizleri de seçen halk yanlış konuşma tarzı başkan 57 10 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Sair burda iktidara gelrnr kadar cehape zihniyetini gizleyecegiz sonrasinda kaldigimiz yerdrn devam demrk istemis ama millet yemez bunu 47 15 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Özgür bey burda hadsizlik yapmıştır. O vatandaştan özür dilemeli. Aksi halde senin reis ile farkın kalmayacak. 47 11 Yanıtla
  • Celil Başer:
    CHP nin başınada hep ŞOVMEN ler geliyor 43 5 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Evet AGAM varken sen sus! Daha öğrenemedinmi? Biz bir yere varamayız! Ezin bizi hakediyoruz. 43 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Chp Özgür e 3 beden büyük geldi... 32 8 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Demekki neymiş Bu söz her yerde söylenmezmiş 29 5 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    senin ne özelliğin var halk diyemeyecek sen mi diyeceksin sanıım kendinde değil herzaman ki gibi 26 6 Yanıtla
  • Serhat Güngörür:
    Videosunu haber yapmanız gerekiyor Böyle ahmağa anlatır gibi saçma sapan yazmaya gerek varmı. Haber dinleyen okuyan izleyen kişiler sizden daha zekiler buna emin olun Siz zaten bu yorumu sileceksiniz 5 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara - Son Dakika
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