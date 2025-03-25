Özgür Özel: O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım

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Saraçhane'de gerçekleşen protestolarda göstericilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine yönelik hakaretler sarf etmesi büyük tepki çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ''O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım'' diyerek hakaret içerikli söylemleri kesin bir dille reddetti. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakaretler sonrası 43 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

25.03.2025 07:51  Güncelleme: 08:30
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İstanbul'da, 19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, altıncı gecesinde Saraçhane Meydanı'nda devam ederken, geceye damga vuran gelişme, küfür tartışması oldu.

BAKAN YERLİKAYA: 43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Bakan Yerlikaya, olayla ilgili olarak 43 kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeleri sert şekilde kınadı.

ÖZEL HAKARET İÇERİKLİ SÖYLEMLERİ KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşananlarla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine ve ailesine edilen küfürlere sert tepki gösterdi. Özel, "O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım. Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.

Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Bu küfür edenlerle, Saraçhane'de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın. Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: O küfürleri kendi anneme edilmiş sayırım
Özgür Özel: O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım

İçişleri Bakanı, Özgür Özel, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Kerim Cüceler:
    itiraf etmek gerekirse Erdoğana siyasi yasak geldiğinde böyle olaylar olmadı birileri ülkeyi karıştırmaya çok istekli 264 38 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Deliller toplanıyor yapmış olduğun yanlışların hesabını günü geldiğinde sende vereceksin devletin acelesi yok. 214 40 Yanıtla
  • 398814Erk.:
    her kim olursa olsun küfür heleki anneye çocuğa vs asla kabul edilemez protesto edebilirsin sevmeyebilirsin ama hakaret küfür işte oraya geldiğinde sana müdahale ediliyosa hak ediyosun 205 7 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Hepimizin düşüncesi o şekil adap edep terbiye seviyesini aşmamak lazım 157 5 Yanıtla
  • sebahattin şentürk:
    siz kimsiniz kim kimsiniz çapulcu takımı 102 30 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    Reis’te peygamber sabrı var. Bir işaret verse ortalığı temizleriz. ölümüne Erdoğan. ölümüne vatan. hazırız reisim. azdan az çoktan çok gider. yalvarıyorum milleti sokaklara sahip çıkmaya davet et artık. 66 30 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Yıllarca iş birliği yaptılar şimdi pkk bitti chp başladı yıllar önce gezide denediler olmadı şimdi yine deniyorlar ara ara böyle çıkışları var bunların mesele ne bir kaç ağaçtı ne bir şahıs adalet yok deyip adaletsizlik yapan tek oluşum. Atamızın emanetini mahvettiler... 74 12 Yanıtla
  • Vuslat Mihman:
    aynı haberi niye iki kere paylaşıyon :) korkma be ümmetiz 21 50 Yanıtla
  • Bilal Çakmak:
    yapma böyle özgür özel şaka değil gerçekten senin annenede küfür etmeye başlarlar 39 3 Yanıtla
  • Ali Arat:
    zaten öyle sayyyy 20 11 Yanıtla
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