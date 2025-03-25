Özgür Özel: O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım

İstanbul'da, 19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, altıncı gecesinde Saraçhane Meydanı'nda devam ederken, geceye damga vuran gelişme, küfür tartışması oldu.

BAKAN YERLİKAYA: 43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Bakan Yerlikaya, olayla ilgili olarak 43 kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeleri sert şekilde kınadı.

ÖZEL HAKARET İÇERİKLİ SÖYLEMLERİ KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşananlarla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine ve ailesine edilen küfürlere sert tepki gösterdi. Özel, "O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım. Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.

Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Bu küfür edenlerle, Saraçhane'de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın. Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin" ifadelerini kullandı.