Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyım atanması sonrası bugün Esenyurt'ta gerçekleşen mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel, ''Ahmet Özer'in yatak odasına gidip bizzat uyandırdılar, bunu bilerek yaptılar. Oradaki kötü, ahlaksız, kanunsuz muamele eninde sonunda bu milletin vicdanından dönecektir'' dedi.

31.10.2024 17:47  Güncelleme: 18:02
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılıp tutuklanmasının ardından Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

"AHMET ÖZER'İ YATAK ODASINA GİRİP..."

Ahmet Özer'in gözaltı sürecini anlatan Özel, "Ahmet Başkan her sabah sekiz buçukta gittiği belediyeye, sekiz buçukta davet edilse ifade vermeye gidebilecekken sabah beşte çilingirle evinin kapısına dayandılar. Eşi telaşla korkuyla kapıyı açtı, ittirip geçtiler. Ahmet Özer'in yatak odasına gidip bizzat uyandırdılar, bunu bilerek yaptılar. Oradaki kötü, ahlaksız, kanunsuz muamele eninde sonunda bu milletin vicdanından dönecektir" dedi.

"BURADA BİR İLK GERÇEKLEŞİYOR"

Açıklamasının devamında diğer siyasi parti liderlerine teşekkür eden Özel, "Burada bir ilk gerçekleşiyor. Bir partinin belediye başkanına hukuksuzluk gerçekleştiriliyor ama burada birçok siyasi parti var. DEM Parti'nin Eş Genel Başkanına, TİP ve EMEP milletvekillerine, Saadet, Gelecek, DEVA ve Sol Parti il başkanlarına teşekkür ediyoruz. DEVA Partisinin Sayın Genel Başkanına, Demokrat Parti Genel Başkanına, TİP Genel Başkanına, EMEP Genel Başkanına, Gelecek Partisi Genel Başkanına ve kurumsal destek veren Saadet Partisi ve Sol Parti'ye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer\'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • Murat Çevre:
    Ne var bunda . sonuçta suç işleyen hukuk karşısında aynıdır ve bunu söyleyen de sizlersiniz 160 68 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ya bırakın bu işleri suçu olmayan kimseyi götürmez polis asker 154 60 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    akp li olsaydı şimdi mışıl mışıl uyurdu 82 122 Yanıtla
  • H celik:
    Uyandırmadan mı almaları gerekiyor du ? 142 35 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    oldu kapıyı çalsınlar kimo diyin polis diyince arka camdan tüy gerçi CHPPKK tepki vermesi normal 122 44 Yanıtla
  • Osman A:
    Laf söyledi bal kabağı.Özgür efendi her zaman ki gibi bomboş konuşmuş.Kıyamadıysan sen gitseydin onun yerine. 95 34 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Özgür özel 1 gramlık aklın var köpek bile senden daha akıllıdır durduk yere kimse kimseyi almaz uskudar belediyesi başkanını niye almıyorlar yada Alaşehir belediye başkanını niye almadılar özgür özel chp başına gelen en boş baskansin 93 34 Yanıtla
  • tuncay doğancı:
    valla çorabını bile giymeye vaktin olmaz alırlar :) 87 22 Yanıtla
  • sudem meliss:
    kime inanacağımıza şaşırdık 24 33 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Devlet baba gerekeni yapar 17 8 Yanıtla
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