Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son yolculuğuna uğurlanan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kendisine emanet ettiği sırrı paylaştı. "Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaryosu Sırrı Süreyya Önder'e ait" diyen Özel, Önder'in "Ben öldükten sonra bilinsin" dediğini de söyledi.

04.05.2025 21:22
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün son yolculuğuna uğurlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kendisine emanet ettiği bir sırrı paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder ile arasında geçen bir diyalogdan bahseden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"SIRRI SÜREYYA'NIN BİR EMANETİ VAR"

"Sırrı Süreyya'nın bir emaneti var onu size söyleyeyim. Bana geldi bir gün, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini izledin mi? dedi. Ben, 'İzlemedim' deyince, 'İzle hatırım için' dedi. 'İzleyeceğim zaten. İzlemeden olur mu?' dedim. Ekrem başkanla, o günlerde yeni tutuklanmış Ahmet Özer'in kızı ve oğluyla, İstanbul İl Başkanımızla, MYK üyelerimiz, gençlik kollarıyla bir sinema salonu dolusu yerde, Bir Cumhuriyet Şarkısı'nı izledik.

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı

"'BEN ÖLDÜKTEN SONRA BİLSİNLER' DEDİ"

Sonra bir araya geldiğimizde, 'Beğendin mi?' diye sordu, 'Ben ölene kadar bu sır sana emanettir. Sonra söyleyebilirsin. O filmin senaryosunu ben yazdım' dedi. 'Ağabey niye söylemiyorsun?' dedik. O zaman tabii 1 Ekim'den önceydi, Sırrı Bey'in, siyasetinin, partisinin şeytanlaştırıldığı dönemdi. 'Filme, filmdekilerin emeğine yazık olur. Ben öldükten sonra bilsinler' dedi. O gün, bugün bu sır bendeydi.

"BİR CUMHURİYET ŞARKISI'NIN SENARYOSUNU SIRRI SÜREYYA ÖNDER YAZMIŞTIR"

Bugün sabahleyin bir, iki kişiye, çok yakınlarıma söyledim. Bunu herkes bilsin, o harika filmin, Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın senaryosunu, tabii mevcut senarist arkadaşla birlikte Sırrı Süreyya Önder yazmıştır. Herhalde kendileri açıklarlar bundan sonra.

"'PARTİNİN SON GENEL BAŞKANINA EMANET EDECEĞİZ HERHALDE' DEDİ"

Çünkü, 'öldükten sonra bilinsin' diyordu. 'Niye bunu bana emanet ettin?' dedim. Atatürk'ü anlatıyor film. 'O partinin ilk genel başkanını ben anlattım. E bunu da son genel başkanına emanet edeceğiz herhalde' dedi."

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı

'BİR CUMHURİYET ŞARKISI' FİLMİ

2024 yapımı olan ve Türkiye'nin sanat politikasını konu alan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminde, 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyaretine özel olarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle Ahmed Adnan Saygun tarafından sadece 27 günde bestelenen Özsoy Operası anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu filmin hazırlıkları 1,5 yıl sürdü. Film, Musiki Muallim Mektebi ve günümüzde Ankara Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılan Türk Ocağı Sahnesi gibi tarihî mekanlarda çekildi. İlk galası 18 Ekim 2024'te yapılan film, 25 Ekim 2024 tarihinde vizyona girdi.

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder\'in kendisine verdiği sırrı açıkladı

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Son Dakika Politika Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cemil Moroglu:
    rahmetliye kufur edenler ölene saygı duymayanlar umarım biraz utanir. filmi de seyredin çünkü en büyük Turk Atatürk. 16 23 Yanıtla
  • Kirker:
    yalan söylüyor teres inanmayın 16 14 Yanıtla
  • Recep Soy:
    Bunu Özgür Özel söylüyor ise şüphe ile bakarım. Keza yalan bunların ağzında yuva yapmış, yalan üretim tezgahı kurmuştur diye düşünüyorum. 13 4 Yanıtla
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