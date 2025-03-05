CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu toplantısında konuştu. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.
CHP'deki ön seçime de değinen CHP lideri Özel şunları söyledi: "Baskıları ve iktidar güdümlü yargı tacizlerini hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Biz, bu sürece edilgen bir direnişle değil, meydan okuyan bir ayağa kalkış ve itirazla başkaldırıyoruz.
Türkiye'nin, dünyanın en bilinen güç imparatorluklarına başkentlik yapmış gözbebeğimiz İstanbul'un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde, 1 milyon 700 bin üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir seçimle adaylık unvanını resmiyete kavuşturacaktır.
Çok adaya açık bir süreçte, kendisine duyulan güven ve uğradığı saldırılara karşı gelişen toplumsal sahipleniş, bu ön seçimde onu tek aday konumuna getirmiştir. Ancak bu durum, yalnızca kendisine değil, partimize de arkasına milyonları katma sorumluluğunu yüklemiştir."
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin şunları söylemişti: "Ön seçim hayırlı olsun. Onun haricinde söyleyecek bir şeyimiz yok, izliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim."
Son Dakika › Politika › Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı - Son Dakika
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