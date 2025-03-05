Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili net tarih verdi. Özel, "Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde, 1 milyon 700 bin üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir seçimle adaylık unvanını resmiyete kavuşturacaktır." dedi.

05.03.2025 19:09  Güncelleme: 19:26
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu toplantısında konuştu. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.

ÖZEL'DEN "İMAMOĞLU" AÇIKLAMASI

CHP'deki ön seçime de değinen CHP lideri Özel şunları söyledi: "Baskıları ve iktidar güdümlü yargı tacizlerini hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Biz, bu sürece edilgen bir direnişle değil, meydan okuyan bir ayağa kalkış ve itirazla başkaldırıyoruz.

"23 MART'TA ADAYLIĞI RESMİYETE KAVUŞACAK"

Türkiye'nin, dünyanın en bilinen güç imparatorluklarına başkentlik yapmış gözbebeğimiz İstanbul'un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde, 1 milyon 700 bin üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir seçimle adaylık unvanını resmiyete kavuşturacaktır.

Çok adaya açık bir süreçte, kendisine duyulan güven ve uğradığı saldırılara karşı gelişen toplumsal sahipleniş, bu ön seçimde onu tek aday konumuna getirmiştir. Ancak bu durum, yalnızca kendisine değil, partimize de arkasına milyonları katma sorumluluğunu yüklemiştir."

MANSUR YAVAŞ: MASADAKİ DİĞER SEÇENEKLER HER ZAMAN GÜNDEMDEDİR

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin şunları söylemişti: "Ön seçim hayırlı olsun. Onun haricinde söyleyecek bir şeyimiz yok, izliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim."

Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş\'ın önünü resmen kapattı

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, 23 Mart, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çengelköylü:
    ŞAKA GİBİ 1 MİLYON 700 BİN ÜYE 40 SENEDİR AYNI RAKAM YÜKSELME YOK 24 YILLIK İKTİDAR PARTİSİNİN KAYITLI SEÇMEN SAYISI 22 MİLYONU GEÇMİŞ BUNLARDA ONLARIN ONDA BİRİ YOK NEYMİŞ C.BAŞKANI OLACAKMIŞ MIŞ MIŞ MIŞDA MIŞ MIŞ 90 110 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Seni başkan yaptırmayacağız basİT ekrem 78 103 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    ÖZGÜR ÖZELİN BAŞKAN OLMASI İÇİN BELEDİYELERDEN TOPLANAN PARALARIN NASIL ELDE EDİLDİĞİ BELLİ TANKERLE SEBZE MEYVE TAŞINIP YÜKLÜ MİKTARDA FATURA EDİLMİŞ EH İŞTE O PARALAR DELEGELERE OY KARŞILIĞI DAĞITILMIŞ CHP BÖYLE BİR PARTİ NE ARARSAN VAR KASET KUMPAS HANÇER 108 40 Yanıtla
  • 78908900:
    Kimin ile yarışacak? Tek aday ile seçim yapmak seçmeni zorlamaktır ..Seçimsiz adayımız "Ekrem"demek zor olmasa gerek. 81 7 Yanıtla
  • Abdullah Dinç:
    Alın size chp. Olmayan seçimle tek adaylık sistemi, Bunlar hasbel kader başa gelse ilk işleri seçimi yasaklamak olur. Ondan sonra millet bize niye oy vermiyor. Şu ekonomik ortamda millet size oy vermiyorsa anlayın artık. 59 8 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    İsrafa karşı olup ta kendi kendine şov yapmak nedir? Zaman, kapıt, mürekkep, para israfı? Aday da tek? Ya seçilemezse ?? 47 6 Yanıtla
  • 78908900:
    Çok heyecanlı çekişmeli geçmesini bekliyorum .ARAMIZDA KALSIN ya KAZANAMAZSA ! 45 3 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Yalamalık yandaşlık yapmayı bırakın artık kim aday olursa olsun yeterki 22 yıldır milleti sömürenler çekip gitsin. Daha kötüsü gelir diye kötüde ısrar etmenin millete faydası yok. Ekonomi çökmüş liyakatsiz atamalar sen üç kuruşa 12 saat çalışırken birileri 3-5 yerden maaş almaya devam ediyor. Emekli desen dilenci oldu yeter artık. AKP bitti 3 20 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Mansur yavaş dürüst siyasetçidir önü açık olmalı 15 7 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Özgür Özel 'de geleceğin Cumhurbaşkanı olma potansyali var 2 19 Yanıtla
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