Özgür Özel: Suriye'de geçiş hükümeti kurmanın zamanı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Suriye'de geçiş hükümeti kurmanın zamanı

Özgür Özel: Suriye\'de geçiş hükümeti kurmanın zamanı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ''Şimdi artık Suriye'de daha fazla kan dökmeden iç savaşı kesin bir şekilde sonlandırmanın, tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurmanın zamanı'' açıklamasında bulundu.

09.12.2024 23:02
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin "Yanı başımızda, bir ülke paramparça hale geldi. Her parça bir başka küresel gücün elinde oyuncak olma riskiyle karşı karşıya. Şimdi artık Suriye'de daha fazla kan dökmeden iç savaşı kesin bir şekilde sonlandırmanın, tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurmanın zamanı. Suriye'de şimdi yaraları sarmanın, demokrasiyi inşa etmenin, insanca bir rejim kurmanın zamanıdır" dedi.

CHP Lideri Özel, TBMM'de 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifigörüşmelerinde Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı gruplarının Şam'a girmesi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YANI BAŞIMIZDA BİR ÜLKE PARAMPARÇA HALE GELDİ"

"Komşumuz Suriye'yi senelerdir otoriterlikle yöneten Esad dün devrildi" diyen Özel, "Tıpkı Irak'ta, Libya'da olduğu gibi. Atatürk'ün bir tek adam rejimi değil, otoriter bir rejim değil de bizlere demokratik bir cumhuriyet bırakmasının her ne kadar yıpratılsa aşındırılsa da ayakta olan kurumları ve kurallarıyla bir demokrasiyi bize emanet etmiş olmasının önemini bir kez daha hatırlamakta fayda var. Yanı başımızda, bir ülke paramparça hale geldi" ifadelerini kullandı.

"GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURULMALI"

Özel ayrıca "Her parça bir başka küresel gücün elinde oyuncak olma riskiyle karşı karşıya. Şimdi artık Suriye'de daha fazla kan dökmeden iç savaşı kesin bir şekilde sonlandırmanın, tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurmanın zamanı. Suriye'de şimdi yaraları sarmanın, demokrasiyi inşa etmenin, insanca bir rejim kurmanın zamanıdır.

Biz Suriye halkı için iyi olanın yanındayız. Biz Suriye'nin komşularını ve bölgedeki uluslararası aktörleri, iç savaşın bitirilmesine katkı vermeye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı, tüm Suriye'yi temsil edecek demokratik bir rejimin kurulmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Uluslararası İlişkiler, Özgür Özel, Politika, Suriye, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Suriye'de geçiş hükümeti kurmanın zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Murat:
    kes konuşma.!!! Siz değil miydiniz SURİYE'DE ne işimiz var diyen ESAD aşıkları sizi.!!!! 50 5 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    PKK Ypg ye de orada olmaması gereken bir terör örgütü diyebilseydin ve chp olarak diyebilseydiniz keşke 37 3 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Tamam söyleyelim, Özgür efendi böle böle istiyor diyelim Suriye ye 25 2 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    ÖZGÜR BEY SMO SİZDEN HABER BEKLİYOR YPG PKK NIN BURALARDA BARINACAK YERİ YOK DİYE NE YAPSINLAR TALİMATINIZ VARMI 20 1 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    sen kendi partine, is yapmayan belediyelerine, konser paralarina, toplanmayan coplere bak.. bu isler seni aşar 14 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Haberi yok herhalde ben söyleyeyim geçiş hükümeti kuruldu .. 9 2 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Türkiye,nin Suriyede Ne işi Var Diyordunuz sizi gidi PKK/PYY Aşıkları 8 1 Yanıtla
  • Efe:
    Suriye'de geçiş hükümeti kurma fikri nasıl aklına geldiyse, kırk yıl düşünse kimsenin aklına gelmezdi :) suriyede ne işimiz var diyorlardı 7 1 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Buda kendini devlet başkanı zannetti ??? Hangi bilgi birikimle bu kabâât’tw vardı !!! 6 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Blöf Yapma 3 1 Yanıtla
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