Özgür Özel yanıt verdi: İBB'ye kayyum atanır mı? - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel yanıt verdi: İBB'ye kayyum atanır mı?

Özgür Özel yanıt verdi: İBB\'ye kayyum atanır mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması olasılığına ilişkin konuştu.

06.11.2024 22:52
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SZC TV'de konuk olduğu canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

" İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanır mı?" sorusunu cevaplayan Özel, konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Biz bunun gerçekleşmesini olası ve olanaklı görmüyoruz" dedi.

"HİÇ TAVSİYE ETMEM"

Özel, söz konusu soruyu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atamalarını hiç tavsiye etmem. Bizler bu konuda ne yapacağımızı çalıştık uzun uzun. Ne yapacağımızla ilgili ilk dakikadan itibaren parti ne yapacak, il ne yapacak, diğer iller ne yapacak, İBB ne yapacak, Ekrem Bey ne yapacak? Gün gün, dakika dakika, 4 hafta kadar seri toplantılar yaparak çalıştık duruyor. Biz bunun gerçekleşmesini olası ve olanaklı görmüyoruz." ifadeleriyle yanıtladı.

"KAYYUM TÜRKİYE'Yİ 80 YIL GERİYE GÖTÜRÜR"

Kayyum meselesinin çok ciddi bir mesele olduğunu dile getiren CHP lideri, "Birincisi Türkiye demokrasisini 80 yıl geriye götüren bir şey. Türkiye 80 yıldır belediyeye başkanlarını insanların seçtiği, verdikleri oylar ile şehirleri kimin yöneteceğine kara verdiği bir ülkeyken ve bu CHP'nin çok partili rejime geçmesi ile birlikte yarışla olurken, hiçbir dönemde kimse böyle bir şey cüret etmemişken, tenezzül etmemişken bu iktidar kazanamadığı belediyeleri kayyum ile ele almaktadır. Kendisine oy vermeyen Kürt seçmeni cezalandırmak" diye konuştu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Son Dakika

    Son Dakika Politika Özgür Özel yanıt verdi: İBB'ye kayyum atanır mı? - Son Dakika

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