Özgür Özel yarın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel yarın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Özgür Özel yarın Ekrem İmamoğlu\'nu ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.

24.03.2025 17:11
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, dün 'terör' soruşturmasında serbest bırakılırken 'yolsuzluk' soruşturmasında ise tutuklandı. İmamoğlu, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Ekrem İmamoğlu'nu yarın ziyaret edecek. Söz konusu gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın duyurdu. Günaydın, Özel'in ziyaretinin yarın saat 09.30'da gerçekleştirileceğini söyledi.

GRUP TOPLANTISI İSTANBUL'DA

Öte yandan CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nın yarın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu. CHP'den yapılan açıklamada, grup toplantısının saat 13.30'da Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri Cezaevi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel yarın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tuna Han:
    Chp seçilirse apo serbest kalacak dediklerin de yuhalayan kitle ile apo meclise gelsin sözüne alkışlayan kitle aynı kitle ... omurgasızlar şimdi buna yorum yapar 19 24 Yanıtla
  • Szka788304:
    Bu amınoğlu nu ziyaret görüş gününde değilmi soyadı tutmayan giremez görüşe ceza evi öyle zırt pırt gidip geleceğiniz yer değil 23 13 Yanıtla
    caps lock:
    Akit 0 0
  • 18472193:
    gitsin tabi, koşulları görsün, pratik yapmak iyidir… 22 6 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    bu bir siyasi darbedir milletin iradesini hiçe saymaktır 9 17 Yanıtla
  • Murat Sert:
    edin tabi birbirinizi ziyaret edin.daha cok edersiniz:)) 14 4 Yanıtla
    Gamze&eda2004:
    akıllı ol 0 0
  • Ayhan Sevilir:
    ula Maho altınlari nere gömissen:)) 11 4 Yanıtla
  • Melek Erkan:
    ah be Özgür efendi,içinden geçtin ülkenin.kendini göstermek için. 7 4 Yanıtla
  • 67saim67:
    Son dakika sayfası benim gözümde inandırıcılıgını yitirdi satılık olmuş, yorumlarda hep satılık troller var 4 1 Yanıtla
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