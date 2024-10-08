Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yasak aşk iddiası ortaya atılmıştı. İddiayla ilgili açıklama yapan Durbay, Özel ile ilişkisi olduğu ve kürtaj yaptırdığı iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

ÖZEL YASAK AŞKLA İLGİLİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kamuoyundaki iddialarla ilgili ne söyleyeceği merak konusu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sessizliğini partisinin bugünkü grup toplantısında bozdu. Çirkin iddialarla ilgili oldukça sert ifadeler kullanan Özel " 31 yıldır bir arada olduğum, biricik kızımın anasının boşanma davası açtığını iddia ettiler. İnanamadık. Bununla kalacak sandık, birtakım yalanlar uydurdular. 1 Nisan'da bizi cezalandıracaklardı yapamadılar ya, parti iktidara gidiyor ya akılları sıra genel başkanı yıpratacağız diye 18 yaşından bu yana bu partide olmuş, bu partiye 18 yıldır hizmet eden, Manisa'nın tam mutabakatıyla... Manisa'da ben aday oldum, Gülşah Başkan gençlik kolları başkanıydı. O günden beri bütün Manisa beraber yürüyoruz. 1 vekil vardı 4 vekil yaptık. 10 ay önce yüzde 29 aldık. Bu seçimde biz yüzde 59 oy aldık.

"ATATÜRK'E VERDİĞİM SÖZ OLMASA BAŞKA BİR ŞEY YAPACAĞIM"

Gülşah Durubay, Şehzadeler'i, merkez ilçeyi, hiç kazanmadığımız ilçeyi, Fatih'in tahta koştuğu ilçeyi dürüstlüğüyle çalışkanlığıyla namusuyla kazandı. Hakikaten zorlanıyorum, bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar kitapsızlığa, bu kadar çirkinliğe, bu kadar çirkinliğe... Hani meselenin ucu Atatürk'e verdiğim söz olmasa lanet olsun deyip başka bir şey yapacağım da... Bu yalanı yayan hesaplar Gülşah'ın hastanede yattığı belli günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler. Meselenin özünü anlatacağım. Çocukluğundan bu yana bağırsak hastası.

"OYUNA GELİR MİYİZ DİYE BEKLİYORLAR"

İftiralarla CHP diz çökmez. Oyuna gelir miyiz diye bekliyorlar. Şimdi CHP'li görünenleri son seçimde görenler var mı? CHP troll ordusu beslemez, bel altı saldırmaz. Bunu yapanlar CHP'li değildirler. Benim için vız gelir tırs gider, şu oyuna gelmemizi bekliyorlar. Bir santim eğilirsek namerdiz. Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup bir çelişkiden kendine makam mevki üreten o sahtekarlar, o ahlaksızlar alnınızı karışlamazsam namerdim, namerdim, namerdim..." ifadelerini kullandı.