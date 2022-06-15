Pakistan'da ekonomik krize karşı "daha az çay için" çağrısı - Son Dakika
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Pakistan'da ekonomik krize karşı "daha az çay için" çağrısı

15.06.2022 21:39
Pakistan'da ekonomik krize karşı "daha az çay için" çağrısı

Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal, yüksek ithalat maliyetini düşürmek amacıyla halka çay tüketimini azaltma çağrısında bulundu.

Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal, yüksek ithalat maliyetini düşürmek amacıyla halka çay tüketimini azaltma çağrısında bulundu.

Pakistan'da aylardır gıda, gaz ve petrol fiyatlarında artışa yol açan enflasyona ve rupinin hızla değer kaybetmesine çözüm aranıyor. Dünyanın en büyük çay ithalatçısı Pakistan'da Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal, yüksek ithalat faturalarını düşürmek için halktan yardım istedi. Bakan İkbal, ithalatın hükümete ek mali yük getirmesi nedeniyle halka çay tüketimini günde bir veya iki bardakla sınırlama çağrısında bulunarak, "Halkı çay tüketimini günde bir ya da iki bardağa düşürmeye çağırıyorum. Çünkü çay ithalatı için de borç alıyoruz" dedi. İkbal ayrıca elektrik tasarrufu için işyerlerinin de erken kapanması gerektiğini belirtti. İş dünyasına saat 20.30'a kadar kepenk kapatma çağrısı yapan İkbal, hükümetin ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik zorluktan çıkmaya yönelik çabalarına destek istedi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise çay tüketimini azaltmanın ülkenin ekonomik sıkıntılarını hafifletmeye etkisinin olmayacağını ifade ederek İkbal'in çağrısına tepki gösterdi.

Ekonomik Karmaşıklık Gözlemevi'ne göre 220 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesi, 2020'de 640 milyon dolardan fazla maliyetle dünyanın en büyük çay ithalatçısı konumunda. - İSLAMABAD

YORUMLAR
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Pakistanlı Bakan İkbal, ekonomiye katkı için çayın daha az tüketilmesini istedi Pakistanlı Bakan İkbal, ekonomiye katkı için çayın daha az tüketilmesini istedi Pakistan'da ekonomiye yardım çağrısı: Günde 1-2 bardak çay için Pakistan'da ekonomiye yardım çağrısı: Günde 1-2 bardak çay için
Kaynak: İHA

Pakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan'da ekonomik krize karşı 'daha az çay için' çağrısı - Son Dakika

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