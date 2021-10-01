Üye Girişi
Paris Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi TBMM'de - Son Dakika

Paris Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi TBMM'de

01.10.2021 17:36
Paris Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi TBMM'de, System.String[]

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu.

Paris Anlaşması, beyan ile onaylanmasının uygun bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, genel gerekçesiyle birlikte Meclis Başkanlığına gönderildi.

Cumhurbaşkanlığınca sunulan tezkerede, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016'da imzalanan Paris Anlaşması'nı, Anayasanın 90. maddesi gereğince beyan ile onaylanması uygun bulunmak üzere bilgilerinize sunarım." ifadesine yer verildi.

Anlaşmanın, beyan ile onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifi, TBMM Başkanı Şentop'un imzasıyla hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifi, TBMM Başkanlığınca işleme alındıktan sonra Dışişleri Komisyonu'na havale edildi. Kanun teklifinin, gelecek hafta komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin tamamlanarak yasalaşması bekleniyor.

Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne dayanan ve Kyoto Protokolü'nün sona erme tarihi olan 2020 sonrası iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi amaçlayan Paris Anlaşması'nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunması öngörülüyor.

Gerekçede küresel iş birliği vurgusu

Paris Anlaşması'nın gerekçesinde, küresel ısınmanın iklim üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uluslararası alandaki ilk ve en önemli adım olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin, 16 Ekim 2003 tarihli ve 4990 sayılı Kanun ile uygun bulunarak 11 Kasım 2003 tarihli ve 2003/6458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylandığı hatırlatıldı.

Gerekçede, Sözleşmenin 21. Taraflar Konferansı'nda 12 Aralık 2015'te kabul edilen Paris Anlaşması'nın, Türkiye adına 22 Nisan 2016'de imzalandığı aktarıldı.

Paris Anlaşması'nın, temel olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne dayandığı ve Kyoto Protokolü'nün sona erme tarihi olan 2020 sonrası iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi amaçladığı belirtilen gerekçede, Paris Anlaşması'nın uzun dönemli hedefinin, endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin olabildiğince altında (mümkünse 1,5 santigrat derece seviyesinde) tutulması olduğu belirtildi.

Anlaşmanın diğer bir önemli özelliğinin ise Kyoto Protokolü'nden farklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, Ulusal Katkı Beyanları ile azaltım eylemine katılması olduğu vurgulanan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Ulusal Katkı Beyanları, taraf ülkelerin ulusal şartları çerçevesinde kendi belirledikleri ve bağlayıcı olmayan gönüllü hedeflerden oluşan katkılardır. Bu kapsamda ülkemiz, Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanını, sera gazı emisyonlarının referans senaryoya (BAU) göre, 2030'da yüzde 21 oranına kadar azaltılması hedefiyle 30 Eylül 2015'te Sözleşme Sekreteryası'na sunmuştur. Ülkemiz, coğrafi konum olarak iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından en fazla etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz makro-iklim kuşağında yer almaktadır. Türkiye tarafından Paris Anlaşması'nın onaylanması, Anlaşma'nın hedeflerine ulaşılması ve bu hususta küresel iş birliğine dahil olunması bakımından önem arz etmektedir."???????

???????

Paris Anlaşması, Mustafa Şentop, Paris, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Paris Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi TBMM'de - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi 17:24 Son Dakika! Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak 17:12 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi 16:52 Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi
İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı 16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı 16:27 Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı 16:05 Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı 15:36 Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı 15:13 Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı

Son Dakika Haberleri
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi
17:24 Son Dakika! Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
17:04 Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
17:00 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına cevap geldi: MHP'ye yapılmıştır
16:49 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi
16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı
16:27 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021
16:26 Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı
16:24 Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı
Sadi Celil Cengiz ve ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi Sadi Celil Cengiz ve ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi         
17:39
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sosyal medyada başkanlığımızla ilgili iftira dolu paylaşımlar yapılıyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sosyal medyada başkanlığımızla ilgili iftira dolu paylaşımlar yapılıyor         
17:22
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına cevap geldi: MHP'ye yapılmıştır Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına cevap geldi: MHP'ye yapılmıştır         
17:00
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı         
16:24
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı         
15:55
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Bahçeşehir Koleji'nde yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'nde yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 17:42:20. #1.11#
SON DAKİKA: Paris Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi TBMM'de - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement