Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun - Son Dakika
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Politika

Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilgili basın mensuplarına açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel partililere çok sinirlendi. Özel konuşurken CHP'liler ''Yandaş medya dışarı'' diye slogan atıp basın mensuplarının üstüne yürümeye kalktılar. Özel ''Ben buradayım, susun..'' diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Özel konuşmasının sonunda gazetecilerden özür diledi.

23.03.2025 14:22
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de oyunu kullandı. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası oy veren Özel bu sırada partililerin "Yandaş medya dışarı" sloganlarına çok kızdı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Özel kameralar önünde açıklama yapacağı sırada CHP'liler basın mensuplarına karşı önce "yandaş medya dışarı" diye slogan attılar sonra bazı CHP'liler basın mensuplarının üstüne yürümeye kalktı.

"BEN BURADAYIM, SUSUN"

Bu sloganları ve gerginliğe anında müdahale eden sandalyeye çıkarak, "Ne yapıyorsunuz. Ben buradayım, susun.." diyerek partililere sert çıktı ve kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Özgür Özel konuşmasının sonunda gazetecilerden özür diledi.

Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun
Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun
Partililer Özgür Özel\'i çıldırttı: Ben buradayım, susun

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sinan Bayraktar:
    ???????? dünyanın en güçlü muhalefeti yerseniz ?????? 82 6 Yanıtla
  • Hakan1421:
    zurnanın zıırt deliği kukla 53 5 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Halk tv, Sözcü tv, fox tv tarafsız medya mı yani. :) 40 3 Yanıtla
  • Mehmet Erdem:
    Sadece banamı komik geliyor bu muhalefet genel başkanı ???? 35 3 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Resmen evcilik oynuyorlar.Tek adayın olduğu yerde sözde seçim oluyor, sandıktan Ekrem çıktı diye sevinç gösterileri yapacaklar. 33 2 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Tam komedi. bağsıra dikkat fazla ıkınöa eczacı özgür 20 2 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Züriyetsiz başkan 16 4 Yanıtla
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