Partililer Özgür Özel\'i çıldırttı: Ben buradayım, susun

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de oyunu kullandı. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası oy veren Özel bu sırada partililerin "Yandaş medya dışarı" sloganlarına çok kızdı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Özel kameralar önünde açıklama yapacağı sırada CHP'liler basın mensuplarına karşı önce "yandaş medya dışarı" diye slogan attılar sonra bazı CHP'liler basın mensuplarının üstüne yürümeye kalktı.

"BEN BURADAYIM, SUSUN"

Bu sloganları ve gerginliğe anında müdahale eden sandalyeye çıkarak, "Ne yapıyorsunuz. Ben buradayım, susun.." diyerek partililere sert çıktı ve kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Özgür Özel konuşmasının sonunda gazetecilerden özür diledi.