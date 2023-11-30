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Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona uyumaya gelen partilileri tek sözüyle ayağa kaldırdı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona uyumaya gelen partilileri tek sözüyle ayağa kaldırdı

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin "Seçim sonuçları belli olana kadar gece-gündüz demeden çalışın" çağrısında bulundu. Bu çağrıya salondakilerin sönük karşılık vermesi üzerine Erdoğan, "Eğer buna inanıyorsanız bu ses böyle çıkmaz" dedi. Erdoğan'ın uyarısından sonra salondakiler hep birlikte ayağa kalkarak alkışlamaya başladı.

30.11.2023 - 15:18,  Güncelleme: 16:25
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Teşkilat mensuplarına yerel seçimler için "Seçim sonuçları belli olana kadar gece-gündüz demeden çalışın" çağrısında bulunan Erdoğan, salonda istediği heyecanı göremeyince bir de uyarıda bulundu.

"İNANIYORSANIZ BU SES BÖYLE ÇIKMAZ"

Bu sözlerinden sonra salondan yükselen alkışı yeterli bulmayan Erdoğan, "Eğer buna inanıyorsanız bu ses böyle çıkmaz" sözleriyle sitem etti. Erdoğan'ın uyarısının ardından bütün salon ayağa kalkarak alkış tuttu.

"AK PARTİ'NİN KAPISINDAN GİREMEZ"

Konuşmasının devamında diğer partilerde yaşanan kavgalara atıfta bulunan Erdoğan, "Diğer partilerde görülen rezillikler AK Parti'nin kapısından içeri giremez. Uzun iktidar yıllarının bizi bozmadığını tersine tecrübe kazandırdığını milletimize göstereceğiz. Amacımız 30 büyükşehir 51'i il tüm ilçelerde tüm belediyelerin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır. Vatandaşımız neredeyse orada olmak boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona uyumaya gelen partilileri tek sözüyle ayağa kaldırdı - Son Dakika
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